MV Agusta Brutale 800 RR con frizione SCS

Già disponibile sulla Turismo Veloce 800 Lusso SCS e Turismo Veloce 800 RC SCS e sulla Dragster 800 RR SCS, la frizione SCS favorisce sia la marcia nel traffico che nei tratti misti da affrontare a basse velocità, rendendo le splendide moto MV Agusta più fruibili nella quotidianità. Una dotazione comfort che esalta la dinamicità della Brutale 800 RR, forte del poderoso 3 cilindri di 798 cc da 140 CV di potenza. Il sistema SCS è stato realizzato in collaborazione con Rekluse ed esenta il centauro dall’obbligo di tirare la leva della frizione mentre ci si sta fermando, permettendo inoltre di ripartire senza doverla rilasciare.

LʼSCS rende più fluida e intuitiva la guida della sports naked, già dotata di serie del prezioso ABS Bosch 9 Plus a due canali di ultima generazione. La ciclistica della Brutale 800 è chiaramente evoluta e poggia su una sospensione anteriore con forcella Marzocchi oleodinamica a steli rovesciati in alluminio da 43 mm di diametro, mentre la posteriore poggia su un mono-ammortizzatore Sachs regolabile in estensione e nel precarico molla. I prezzi della MV Agusta Brutale 800 RR SCS partono da 17.000 euro.

Nella prova motori anche la MV Agusta Brutale 800 RR SCS