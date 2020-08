MV Agusta Dragster 800 RR SCS, stile e tecnologia

Strada, pista. Città, tornanti e corsa senza paura. Look “cattivo” e sempre evergreen. Le medie cilindrata MV Agusta sono lʼespressione pura della sportività italiana, un principio che trova enfasi nelle nuove Dragster 800 RR SCS e Dragster 800 RC SCS , come anche nella Brutale 800 RR SCS .

La novità è in una sigla: SCS. Nella gamma 2020 di MV Agusta entra infatti lʼinnovativo Smart Clutch System, che accentua le qualità dinamiche delle medie cilindrate varesine. La leva del cambio e della frizione restano dove sono, ma il sistema SCS esenta dallʼuso della frizione e quando si riparte non serve rilasciarla, per una marcia che resta sempre molto fluida, pronta e appagante. Sviluppato insieme a Rekluse, questo sistema offre spunti in accelerazione ancora più immediati e, essendo un sistema “leggero” (pesa 30 grammi!), aggiunge ulteriore dinamicità alle moto di Schiranna.

La nuova Dragster 800 RR SCS (che vediamo nelle immagini), come anche le altre 800 cc del brand, montano il motore 3 cilindri da 140 CV, 4 tempi e 12 valvole. Un collaudato e dinamicissimo propulsore che eroga 87 Nm di coppia a più di 10.000 giri al minuto, è dotato di 4 mappature e permette alla moto una velocità massima di 244 km orari. Motore che poggia su un telaio composto da forcella Marzocchi da 43 mm di diametro e monoammortizzatore Sachs posteriore.

La MV Agusta Dragster 800 RR SCS è equipaggiata con il raffinato Traction Control regolabile su 8 livelli, ma nella dotazione standard della super naked varesina cʼè anche lʼABS Bosch 9 Plus a due canali di ultima generazione, con freni Brembo a doppio disco anteriore di 320 mm e disco posteriore da 220 mm. Il prezzo è di 19.500 euro.

Nello speciale motori anche la MV Agusta Dragster 800 RR SCS