Multe, business da 3 miliardi lʼanno gestito con poca trasparenza

dal web

Il sospetto qual è? Io comune multo, anche forsennatamente, e incasso. È il guidatore che deve dimostrare di non aver commesso lʼinfrazione e può opporsi, con ricorso al Prefetto o al giudice di pace della provincia. Però di quelle multe, il Comune deve dare conto, perché

le risorse devono essere spese per migliorare lʼinfrastruttura viaria

tre città metropolitane

Catania

Messina e Reggio Calabria

1.556 comuni inadempienti

, cioè asfalto, viabilità, semafori, segnaletica, ecc. Ebbene il 20% dei Comuni non lo fa! Ci sono; 15 province di tutto lo Stivale: da Aosta a Matera, da Bolzano a Crotone, dal Verbano-Cusio-Ossola al Sud Sardegna. E con loro ben, tra cui note e ricercate località turistiche, come Olbia, Sorrento, Taormina.

dal web

Ma perché questa mancanza di trasparenza?

la produttività di un vigile non si misura dal numero di contravvenzioni elevate

Il 50% va alla manutenzione e al miglioramento della viabilità

Le multe mica servono soltanto a pagare i bonus produttività agli agenti di polizia locale, cosi solerti a far rispettare il Codice della strada e le temutissime ordinanze comunali (spesso sconosciute, talvolta bislacche)? No, certo che no! Anche perché. Ma allora quelle risorse in cassa a che cosa servono? Lʼarticolo 208 del Codice della strada è chiaro: “; lʼaltra metà dei proventi delle multe può essere utilizzata per le stesse finalità o, mediante delibera di giunta, ad altre attività come premi ai vigili, l’assunzione di nuovi agenti o altro”.

dal web

Vedremo al prossimo giro ‒ la scadenza è il 31 maggio di ogni anno ‒ quanti comuni e province avranno adempiuto allʼ

obbligo della rendicontazione sugli introiti derivanti dalle multe.

il cittadino deve sapere come vengono spesi i soldi delle contravvenzioni

Se esiste un posto così

si prega di avvisarci

Peraltro la legge prevede un altro obbligo per gli enti locali, quello di pubblicare sul proprio sito Internet, entro un mese dalla consegna al MIMS, i dati di questa rendicontazione. Perchée lʼamministrazione deve essere trasparente. Tornando allʼaltra metà dei proventi delle multe, esiste quindi la possibilità che un comune molto rispettoso dei cittadini possa aumentare la soglia di miglioramento viario oltre il 50% e fino, volendo, al 100%...