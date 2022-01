Incidenti stradali, 600 mila eccessi di velocità rilevati dalla Polstrada nel 2021

In particolare, rispetto ai 50.625 incidenti del 2020, cʼè stato un incremento del 26,7%, come anche incidenti mortati e vittime sono aumentate, rispettivamente, del 15,5% e 14,1%. È un poʼ il succo delle 1.662.540 infrazioni al Codice della strada contestate dalla Polstrada, di cui quasi 600 mila per eccesso di velocità, con 23.431 patenti di guida ritirate e 33.590 carte di circolazione. I punti patente decurtati sono stati 2.708.140 e i guidatori sottoposti ai test alcol e stupefacenti sono stati 327.443, di cui 9.371 sanzionati per guida in stato di ebbrezza alcolica e 798 per guida sotto lʼeffetto di droghe.

Dati difficili da digerire nellʼottica del dimezzamento dellʼincidentalità entro il 2030, ma comunque migliori rispetto al 2019, anno pre-pandemico, con lʼincidentalità complessiva in calo dellʼ11,6%. Per quanto concerne gli incidenti mortali e le vittime, la diminuzione è pari al 15,4% e 17,9%. Sotto osservazione anche il settore del trasporto professionale, con 5.905 veicoli pesanti controllati che hanno portato al rilevamento di 6.274 infrazioni, per 66 patenti e 169 carte di circolazione ritirate.