10 novembre 2018 08:30 Moto Guzzi svela a Eicma lʼanima custom e bobber Nuove V85 TT, V9 Bobber Sport e V7 III Stone 2019

Il bicilindrico in varie salse, il look che rende ogni Moto Guzzi unica e quel feeling con lʼAmerica delle custom e delle bobber che non sfiorisce mai. A Eicma il ruolo di Moto Guzzi è sempre stato quello del padrone di casa, da Mandello del Lario a Rho è un attimo e la presenza dellʼAquila è sempre importante. Molte le cose da vedere e varie le sorprese agli stand.

La Moto Guzzi V85 TT ha compiuto in un anno il suo percorso dʼincubazione. Alla passata edizione di Eicma era un prototipo, oggi è la nuova bicilindrica forte del brand nella categoria media: cilindrata di 853 cc e potenza di 80 CV, con una poderosa coppia già ai bassi regimi e omologazione Euro 4 per i gas di scarico. Motore condiviso con la nuova V9 Bobber Sport, una serie speciale della custom sportiva V9 Bobber. Il look total black va a sposare in questo caso la sella monoposto ribassata, gli ammortizzatori Ohlins e gli scarichi Slip-On, per una qualità dinamica da sportiva vera. Il tocco di colore è quellʼesclusiva livrea arancio che ricopre il serbatoio ed esalta le finiture brunite e i fianchetti in alluminio. Il faro in posizione ribassata è avvolto da un cupolino rastremato in alluminio nero.