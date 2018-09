Moto Guzzi sorprende i fan con V9 Bobber Sport e V85 TT

Per scoprire cosa sia una “bobber” bisogna andare alle origini del mito americano delle custom. Anzi bisognerebbe andare alla fine di quel mito, perché le bobber sono lʼevoluzione in senso sportivo delle custom lente e pacate, con la sella bassissima e il manubrio alto. Di solito chiamiamo tutte custom e sorvoliamo sul fatto che di queste ce ne sono di diversi tipi .

Gli americani non sono rimasti soli nel produrre queste moto, perché da sempre Moto Guzzi ha coltivato un suo lato “a stelle e strisce”, molto apprezzato oltre Atlantico. Lʼultima proposta è la V9 Bobber Sport, una serie speciale della gamma media V9 che lʼAquila presenta in questi giorni proprio a casa sua, a Mandello del Lario, dovʼè in corso lʼOpen House 2018 con migliaia di fan accorsi da ogni angolo del mondo. Il look dark così in armonia con lʼarancio del serbatoio, i grandi pneumatici oversize, la sella monoposto e il codino “tagliato” nel paraurti posteriore segnano il fil rouge che lega questa nuova Guzzi alle classiche bobber del passato.