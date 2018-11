A Novegro la storia delle bicilindriche Moto Guzzi

La V stava per la disposizione trasversale dei cilindri, il 7 invece indicava la cilindrata di 700 centimetri cubici. Probabilmente in tanti avrete già capito di chi si tratta, e a chi invece non c’è ancora arrivato, diamo un aiutino… Fate un salto indietro di mezzo secolo, posizionatevi geograficamente nei dintorni del lago di Como, zona Mandello del Lario, e pensate a un marchio famoso che ha l’aquila sul serbatoio. Trovata la risposta? Stiamo per raccontarvi la storia della nascita della mitica Moto Guzzi V7, che con il suo motore bicilindrico trasversale diventò un marchio di fabbrica per le moto di Mandello, tanto che quel motore non è più stato abbandonato.