Moto Morini porta a Eicma lʼadventure X-Cape e la nuova Seiemmezzo

Moto Morini porta a Eicma due belle proposte costruite attorno al collaudato bicilindrico 4 Tempi Euro 5 di 649 cc e 60 CV di potenza . Si tratta della X-Cape , la nuova adventure-bike della Casa bolognese, e della rinnovata naked Seiemmezzo . Entrambe sono disponibili anche in versione depotenziata per i titolari di patente A2.

Moto Morini X-Cape è una robusta enduro sviluppata per dare linfa alla voglia di avventura. Il telaio in acciaio accoglie un forcellone in alluminio da ben 50 mm di diametro, regolabile e che accoglie la ruota anteriore da 19 pollici, mentre al posteriore opera una ruota da 17”, per una tenuta di strada straordinaria. Ottima lʼergonomia del manubrio, largo e non troppo vicino al busto del pilota, soprattutto pluri-regolabile, mentre la sella è alta da terra 845 mm ed è pure disponibile lʼopzione per abbassarla a 820 mm. Il parabrezza è regolabile in altezza, anche in marcia e con una sola mano.

La X-Cape vanta lo schermo TFT a colori da 7 pollici, fra i più grandi oggi sul mercato. E il blocchetto sul lato sinistro del manubrio può essere usato per navigare nei menu del display, avvisando anche ‒ e in tempo reale ‒ sulla corretta pressione degli pneumatici. Di serie freni Brembo e ABS Bosch (disattivabile). Le forcelle Marzocchi sono totalmente regolabili e quanto agli pneumatici, sono stati scelti in primo equipaggiamento i Pirelli Scorpion Rally STR. I prezzi della Moto Morini X-Cape partono da 7.090 euro.

La nuova Moto Morini Seiemmezzo è una moto di personalità, anzi due perché le versioni sono la STR da vera naked e la SCR più modaiola e cittadina. Adotta un robusto telaio in acciaio con forcellone in alluminio e monta cerchi da 18 pollici davanti e da 17 dietro, con ruote tubeless anche nella versione a raggi per la variante SCR, mentre la STR ha cerchi in lega. Posta a 810 mm da terra, la sella è comoda e ben proporzionata, anche per il passeggero che può contare su robuste maniglie. Più piccolo della X-Cape è lo schermo TFT, 5 pollici, ma la dotazione di serie include i fari full LED. Arriverà a metà 2022, prezzi ancora non formalizzati.