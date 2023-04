Mercedes Maybach EQS SUV: l'elettrica extralusso a ruote alte

Ha un vestito elegante Si riconosce immediatamente per la verniciatura bicolore negli abbinamenti Cirrus Silver/Obsidian Black, Cirrus Silver/Nautical Blue, Obsidian Black/Selenite Grey, Obsidian Black/Manufaktur Kalahari Gold e Sonoran Brown/Onyx Black. Per quanto riguarda il design, il frontale presenta una calandra esclusiva coi classici listelli cromati raccolti all’interno di un grande pannello nero, mentre il nome del marchio è racchiuso nella striscia luminosa dei proiettori Digital Light.

Il profilo mostra i cerchi in lega da 21” di serie, che possono essere anche da 22” strizzando l’occhio a uno stile un po’ più aggressivo. Infine, “ciliegina sulla torta”, Maybach ha installato delle pedane elettriche che s’illuminano al buio per agevolare l’ingresso in abitacolo e che si ritraggono a portiere chiuse.

L’abitacolo, il punto forte In questo Suv da 5 metri e 13 centimetri e con un passo di 3.210 mm, lo spazio interno non manca e il comfort è di altissimo livello, pensate che anche nei sedili posteriori ci sono le poltrone personalizzabili nella posizione e integrano il sistema di massaggio, climatizzazione e frontalmente, di navigazione e intrattenimento. L’abitacolo è stato assemblato usando materiali fonoassorbenti di alta qualità e per isolare ancor di più guidatore e passeggeri in uno spazio super silenzioso, in Maybach hanno optato per un assetto pneumatico Airmatic.

Intrattenimento e servizi sono assicurati dal classico MBux hyperscreen aggiornato in alcune funzioni, ma non manca un nuovo sistema d’illuminazione interna e un climatizzatore con filtro Hepa che migliora la qualità dell’aria che i passeggeri respirano. Infine, è degno di nota l’impianto audio Burmester con Dolby Atmos e 15 speaker.

Modalità di guida, powertrain e autonomia E’ molto più facile raccontarvi le caratteristiche “wow” dell'allestimento Maybach della EQS SUV, perché riusciamo a farvi capire meglio il livello eccelso di progettazione. Pensate che tra le modalità di guida ne è presente una denominata “Maybach Drive Program”, che sostituisce la “Comfort”: è stata pensata per ridurre al minimo il rollio della zona posteriore, grazie a una serie di sensori che assicurano il miglior comfort per chi siede dietro.