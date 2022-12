E Mercedes-Maybach replica con la S 680 Haute Voiture

Anche in questo caso (come la Rolls-Royce Phantom) il motore è 12 cilindri a V ma con qualche cavallo in più ‒ 610 CV ‒ e la base di partenza della Mercedes Classe S 680. Presentata anchʼessa a Dubai, esprime unʼidea di lusso pura e al tempo stesso sofisticata, come indica la carrozzeria a due toni Blu nautico per tetto e zona superiore, Rosa brillante per le fiancate. Le ruote poi riprendono la livrea che domina la zona superiore della carrozzeria. Gli stessi toni sono evocati anche allʼinterno, dove però la tonalità chiara si tramuta in Oro rosa. Lʼallestimento Haute Couture indica la qualità dei pellami e dei rivestimenti in lino e pelle dʼAngora, mentre i flutes per lo champagne sono in cristallo Gold Rose.

A completare il corredo della Maybach Haute Voiture cʼè poi un cofanetto regalo fatto a mano per il portachiavi e unʼesclusiva bag collection in misure e stile differenti. Particolare si rivela la grafica del sistema dʼinfotainment Mbux, quello evolutissimo di casa Mercedes, che permette di selezionare uno dei 12 avatar personalizzati. I prezzi non sono stati resi noti, ma è bene sapere che la Maybach “base” (se ha senso una simile espressione) costa da 230 mila euro. Quanto alla serie speciale Mercedes-Maybach Classe S 680 Haute Voiture, sarà in vendita allʼinizio del 2023 per i pochi super fortunati appassionati che sapranno come festeggiare alla grande il nuovo anno!