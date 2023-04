Mercedes GLC Coupé 2023

Sulla Coupé è stato ridisegnato il posteriore, che mostra un andamento discendente, a tutto vantaggio dell’aerodinamica, infatti il Cx è sceso a 0,27 nonostante la mole del veicolo. Il lavoro dei designer è particolarmente apprezzabile soprattutto in confronto con la precedente generazione, dato che la nuova GLC Coupé appare più filante e sicuramente più proporzionata. Il merito è anche di un leggero aumento della lunghezza, circa 3 cm in più per un totale di 4,76 metri.

Anche l’abitacolo è ripreso dalla GLC “normale”, con il grande schermo touch “sospeso” da cui è possibile gestire tutte le informazioni fornite dal sistema multimediale MBUX. Per il resto gli interni sono un tripudio di materiali pregiati per i rivestimenti dei sedili, della plancia e delle portiere. Il bagagliaio, nonostante la minore altezza della coda, offre ben 545 litri di volume utile, che scendono a 390 per le versioni plug-in.

La gamma di motorizzazioni è ripresa dalla GLC SUV, con unità 4 cilindri di 2 litri di cilindrata, sia benzina che diesel. In totale sono sette le versioni disponibili, tutte elettrificate con sistemi mild hybrid 48 Volt e plug-in hybrid. Le versioni plug-in utilizzano una batteria da 31,2 kWh che garantisce un’autonomia in elettrico fino a 120 km dichiarati nel ciclo WLTP.

Novità anche per quanto riguarda la meccanica, con l’arrivo di un telaio con asse anteriore a quattro bracci e posteriore multi-link. La GLC Coupé non è pensata per il fuoristrada puro, ma può dire la sua anche fuori dall’asfalto grazie ad una modalità di guida dedicata e al sistema Down Hill Speed Regulation di serie.

I prezzi ufficiali non sono ancora stati comunicati, ma in ogni caso è lecito attendersi un incremento di prezzo di qualche migliaio di euro rispetto alla Mercedes GLC SUV.