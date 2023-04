Mercedes-Benz EQV: l'MPV elettrico premium della Stella

Abbiamo vissuto questa esperienza nei giorni scorsi, quando abbiamo provato l’EQV di Mercedes-Benz . Abbiamo così toccato con mano in che modo il lusso e la sostenibilità costituiscano un binomio perfetto anche quando si vive nel contesto del trasporto merci o persone. Siamo partiti dalla Stazione Termini, a Roma, e abbiamo raggiunto il Six Senses Hotel, che si trova in una delle principali vie dello shopping della Capitale. La scelta della location non è stata casuale, non solo per consentire di fare una prova realistica nel traffico del pieno centro, ma perché questo hotel sposa lo stesso principio che ispira molte scelte della casa di Stoccarda: lusso e sostenibilità. La nuova frontiera del lusso dà ampio spazio alla personalizzazione e al coinvolgimento delle comunità locali e allo stesso modo Mercedes va verso la sostenibilità senza snaturare l’essenza del lusso.

La strategia “Lead in Electric Drive”

Il posizionamento scelto da Mercedes-Benz Vans fa parte della strategia “Lead in Electric Drive” studiata per spiegare i vantaggi ecologici ed economici dei veicoli commerciali elettrici a batteria. Si tratta per lo più di mezzi che vengono presi in leasing o a noleggio a lungo termine e non c’è una grande differenza nell’entità delle rate rispetto agli analoghi veicoli a motore endotermico (circa 800 euro mensili per EQV e circa 400-500 euro per Vito e Sprinter elettrici). In particolare, l’EQV può ospitare fino a otto persone e il volume del bagagliaio può raggiungere i 1.410 litri. Questo la rende adatta anche come vettura per famiglie. Il prezzo parte da 87.403 euro e l’autonomia raggiunge i 418 chilometri.