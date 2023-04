Il nuovo SUV elettrico della Stella è più compatto, con una lunghezza di 4.86 metri e con un passo inferiore di ben 9 centimetri rispetto alla berlina.

Tre le motorizzazioni previste per Mercedes EQE SUV 2023 con potenze tra i 292 ed i 408 CV, sia a trazione posteriore che integrale. La batteria agli ioni di litio da 90,6 kWh si basa su un'architettura a 400 Volt; è ricaricabile in corrente alternata fino a 22 kW e fino a 170 kW in corrente continua, recuperando fino a 220 km di autonomia in circa 15 minuti. La nuova EQE SUV può percorrere fino a 590 km con una sola ricarica nel ciclo WLTP, secondo quanto dichiarato dalla Casa.

Ancora nessun dettaglio è emerso per quanto riguarda il prezzo, né per la data di uscita del nuovo modello. Visto il posizionamento della vettura, il listino si attesterà sicuramente sotto a quello della Mercedes EQS SUV, che ha un prezzo a partire da poco più di 138.000 euro. Nulla di certo nemmeno sulla data di uscita del nuovo modello, che dovrebbe comunque arrivare sul mercato nei prossimi mesi.