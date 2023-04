Mercedes Classe A 2023: come va la "piccola" della Stella

Un tragitto fatto di un susseguirsi di curve strette in cui, per la compattezza, la sportività e l’ottima tenuta di strada, la nuova Classe A si è rivelata l’auto ideale.

Le nuove motorizzazioni ibride comporteranno una riduzione dei consumi e delle emissioni. Inoltre, nella versione plug-in, in elettrico si potranno percorrere dieci chilometri in più rispetto alla Classe A della precedente generazione.

Il design cambia poco I cambiamenti nell’immagine esterna sono minimi, dettagli che tuttavia rendono l’auto più elegante, più dinamica e più moderna: ci sono i nuovi cerchi che possono raggiungere i 19 pollici (verniciati in nero lucido per la AMG line), la griglia del radiatore ridisegnata con motivo a stella, il nuovo diffusore posteriore e le luci posteriori a LED di serie e poi i nuovi accostamenti di colori per le verniciature esterne.

Razionalizzazione della gamma Quel che si può dire, in sintesi, è che la nuova Classe A offre, di serie, molte caratteristiche che in passato, per alcune versioni, bisognava scegliere come optional: la telecamera di retromarcia, il pacchetto USB, il volante in pelle nappa, il cambio automatico DCT a 7 o 8 rapporti.

Si può parlare di una semplificazione dell’offerta, che avviene attraverso la proposta di sette allestimenti: Executive, Advanced, Advanced Progressive, Advanced Plus Progressive, Advanced Plus AMG Line, Premium AMG Line, Premium Plus AMG Line. A partire dal livello di allestimento Progressive, sono di serie i fari a LED, il sedile con supporto lombare, il pacchetto parcheggio e il pacchetto specchietti.