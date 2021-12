Mazda2, arriva la motorizzazione Full Hybrid

La partnership con Toyota porta in dote a Mazda la tecnologia Full Hybrid . Arriva infatti a marzo, ma è già disponibile in prevendita, la Mazda2 Hybrid , compatta 5 porte di segmento B che abbina un motore 3 cilindri benzina 1.5 da 92 CV ad uno elettrico sincrono a magneti permanenti da 59 kW, che non necessita di ricarica plug-in delle batterie. Una soluzione pratica dunque, che non richiede cavi per la ricarica né la ricerca di colonnine.

Soluzione intelligente e pratica Ufficio stampa 1 di 21 Ufficio stampa 2 di 21 Ufficio stampa 3 di 21 Ufficio stampa 4 di 21 Ufficio stampa 5 di 21 Ufficio stampa 6 di 21 Ufficio stampa 7 di 21 Ufficio stampa 8 di 21 Ufficio stampa 9 di 21 Ufficio stampa 10 di 21 Ufficio stampa 11 di 21 Ufficio stampa 12 di 21 Ufficio stampa 13 di 21 Ufficio stampa 14 di 21 Ufficio stampa 15 di 21 Ufficio stampa 16 di 21 Ufficio stampa 17 di 21 Ufficio stampa 18 di 21 Ufficio stampa 19 di 21 Ufficio stampa 20 di 21 Ufficio stampa 21 di 21 leggi dopo slideshow ingrandisci

Gran parte della tecnologia di Mazda2 Hybrid è condivisa con la Toyota Yaris Hybrid. Questa motorizzazione si pone al vertice della gamma Mazda2, che in Italia è già commercializzata col motore benzina da 75 CV, adatto ai neopatentati, e in versione benzina mild hybrid da 90 CV. Adesso il salto di qualità è palese, perché la riduzione di consumi ed emissioni è sostanziale, pur elevando la potenza complessiva a 116 CV: consumi di 3,8 litri per 100 km nel ciclo misto (WLTP) e scarichi di CO2 di appena 93-87 g/km (in base all’adozione di cerchi da 16 o 15 pollici). In città, marciando in elettrico, la riduzione di CO2, ossidi di azoto (NOx) e particolato è pressoché totale.

È questo il grande vantaggio della tecnologia Full Hybrid rispetto alle “mild”, e anche rispetto alle ricaricabili (plug-in), perché la batteria agli ioni di litio pesa appena 20,7 kg e non necessita di ricariche. Il tutto con prestazioni tutto sommato discrete, lʼaccelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 9,7 secondi, per una velocità massima di 175 km orari. Il cambio è lʼe-CVT, vale a dire a variazione continua elettrica, e non manuale a 6 marce come sulle altre motorizzazioni di Mazda2, vettura che ricordiamo ha ottenuto le 5 stelle EuroNCAP per la sicurezza.

Formidabile lʼequipaggiamento di serie di Mazda2 Hybrid, che comprende il Cruise Control Adattivo; la Frenata di emergenza in città (anche notturna) con rilevamento pedoni e ciclisti e anche in prossimità degli incroci; il sistema di mantenimento della corsia e di correzione della sterzata; il riconoscimento dei segnali stradali e la spia della stanchezza del guidatore. Gli allestimenti sono tre ‒ Pure, Agile, Select ‒ e in base a questi sono disponibili altri dispositivi, tra cui lʼHead Up Display a colori, una rarità nel segmento B.

La dotazione standard include altresì il climatizzatore automatico, i sensori luci, lʼinfotainment con radio digitale DAB e comandi al volante, connettività con Apple CarPlay e Android Auto. Il listino prezzi di Mazda2 Hybrid parte da 20.300 euro. Fino al 31 marzo 2022 le concessionarie Mazda offrono in omaggio, su tutta la gamma Mazda2, il programma Best Choice che, abbinato al finanziamento Mazda Advantage, include il pacchetto di manutenzione con due tagliandi programmati.