Mazda 2, il Modello 2022 punta su motori efficienti e connettività

Nuove prospettive per Mazda , che sta rimodulando la sua gamma sfruttando anche le sinergie in atto con Toyota . In Nord America, ad esempio, avvierà la costruzione del modello CX-50 , primo di una serie di nuovi Suv che arriveranno poi anche in Europa. In Italia invece lancia la versione 2022 di Mazda 2 , che grazie a nuove tecnologie adottate sul motore 1.5 benzina, è lʼauto meno inquinante del mercato fra quelle non elettriche (Bev) e non plug-in (Phev).

Nei recenti test Green NCAP svolti in ambito UE, la Mazda 2 con motore Skyactiv-G da 1,5 litri e 75 CV di potenza è riuscita infatti a ridurre i consumi di carburante del 6,8% e le emissioni di CO2 fra il 9 e lʼ11%. Il rapporto è col precedente motore 1.5 benzina e ciò ha permesso alla 5 porte giapponese di ottenere 3,5 punti (su 5) ai test Green NCAP, valutazione da primato per unʼauto con motore termico. Motore che è stato aggiornato grazie allʼesclusiva tecnologia che ne ha aumentato il rapporto di compressione e modificato il sistema di scarico. Il risultato di 109 g/km di CO2 e i consumi di 4,8 litri/100 km nel ciclo combinato WLTP consentono a Mazda 2 di spuntare lʼultima fascia di ecobonus pur non essendo ibrida.

È invece dotata di motorizzazione M Hybrid lo stesso propulsore Skyactiv-G 1.5 ma potenziato a 90 CV. Si tratta di una versione mild hybrid che vede le emissioni di CO2 ridursi fino a 107 g/km, mentre i consumi medi si attestano sui 4,7 litri/100 km. Entrambe le unità sono dotate di cambio manuale a 6 marce. Il modello 2022 dellʼauto dispone poi di sospensioni affinate, che garantiscono maggior comfort e silenziosità all’interno dell’abitacolo. Lʼestetica di Mazda 2 non cambia, aggiunge però la nuova tinta di carrozzeria Platinum Quartz a doppio strato.

Arricchito il pacchetto dʼinfotainment, con la dotazione completa in fatto di connettività. Nella gamma entra infine la versione speciale Homura, che aggiunge un appeal sportivo grazie ai cerchi in lega Nero Lucido da 16 pollici, gli accenti neri dei retrovisori esterni e l’antenna shark sul tetto. Nuova Mazda 2 Modello 2022 arriverà a dicembre nelle concessionarie italiane, il listino parte da 18.300 euro per la versione Evolve 75 CV (18.700 euro per la 90 CV).

Mazda CX-50

Mazda e Toyota hanno aperto una fabbrica congiunta ad Huntsville, in Alabama, e qui produrranno da gennaio 2022 lʼinedito modello CX-50. Più grande della CX-5, condivide però la piattaforma con i modelli di segmento C Mazda 3 e Mazda CX-30, segno di una versatilità che sarà seguita anche nelle doti di trazione. Ci saranno infatti versioni a trazione anteriore e integrale e quanto ai motori, oltre al 2.5 benzina Skyactiv-G, ci saranno presto le versioni elettrificate. Tra le “chicche”, avrà il tetto panoramico, un inedito per Mazda.