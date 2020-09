Il Secolo Mazda tra innovazione e rinascita dopo la bomba

Mazda compie 100 ann i e li festeggia con una serie speciale Anniversario disponibile da oggi anche in Italia. Tutti i modelli in gamma sono e saranno offerti in questa versione “ 100th Anniversary ”, che si basa sullʼallestimento Exclusive, il più esclusivo della Casa di Hiroshima fondata nel 1920.

Il nome Mazda subentrò in un secondo momento, come contrazione del cognome del fondatore Matsuda. Ma il nome sʼispira anche al “mazdaismo”, ovvero al culto religioso di Zarathustra (o Zoroastro). Azienda polivalente, come tutti i grandi conglomerati nipponici, Mazda distribuì i suoi prodotti fino al 1936 sotto lʼegida Mitsubishi, poi con la II Guerra Mondiale convertì alle armi gran parte della produzione. Qualcosa di straordinario successe con la bomba atomica sganciata dagli americani il 6 agosto 1945: a dispetto della catastrofe che si abbatté su Hiroshima, gli impianti Mazda furono poco danneggiati! Da quel miracolo ebbe inizio la seconda vita di Mazda e la prima auto prodotta in serie fu la R360 Coupé.

Siamo negli anni 60, le Case giapponesi si affacciavano sul mercato mondiale dellʼautomobile e Mazda trovò un partner nella tedesca NSU. Con questa (poi confluita in Audi), sviluppò il motore rotativo Wankel, che ancora negli anni 2000 abbiamo visto su modelli come la RX-8. Proprio alla R360 Coupé sʼispirano i designer della serie speciale “100th Anniversary”, tanto che tutti i modelli si distinguono per la carrozzeria bianca micalizzata e gli interni in pelle rossi. Unica eccezione per la MX-30, il Suv 100% elettrico pronto al debutto su strada, che avrà una carrozzeria bicolore con tetto rosso e corpo Ceramic Metallic.

Sul mercato italiano i modelli “100th Anniversary” già disponibili sono Mazda2, CX-3, MX-5 e MX-30, mentre arriveranno entro la fine dellʼanno Mazda3, CX-30, CX-5 e Mazda 6. Il listino va dai 24.350 Euro della Mazda 2 M Hybrid 90 CV, passa per i 29.900 Euro della CX-3 e arriva ai 41.800 della MX-30. Per la roadster MX-5, la serie speciale è disponibile sia nella versione Soft Top da 33.700 Euro che RF (tetto rigido retrattile) da 38.200 Euro.

Tanti i regali per i clienti che acquisteranno una di queste versioni, a listino fino al 30 gennaio 2021. Si va dal modellino in scala 1/43 della Mazda 360 Coupè al libro fotografico sul primo secolo di vita della Casa di Hiroshima. Inoltre scaricando un voucher dal sito www.mazda.it. è possibile fino al 31 dicembre 2020 ottenere uno sconto del 30% sugli accessori originali Mazda.