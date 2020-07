Mazda MX-30, trionfo dellʼeconomia green

La prima vista sullʼItalia lʼha data dal balcone del Gianicolo. È qui che è stata svelata la MX-30, prima auto al 100% elettrica di Mazda , che debutterà ufficialmente presso la rete di vendite a settembre. Crossover molto originale, proietta la Casa di Hiroshima verso il futuro ma senza rinunciare a stilemi storici del brand, come le portiere posteriori che si aprono dal montante centrale , come nella mitica Mazda RX-8 .

Il motore da 107 kW (145 CV) della MX-30 è coadiuvato da una batteria da 35,5 kWh, che permette alla vettura di percorrere fino a 262 km nel ciclo urbano. La velocità è limitata a 140 km orari elettronicamente, ma in accelerazione il Suv elettrico spunta un eccellente 9,7 secondi da 0 a 100, merito dei 271 Nm di coppia a regimi medio/bassi. Innovazione importante, fra le altre, è lʼacceleratore evoluto ‒ “Pedale del Motore”, lo definisce Mazda ‒ che monitora sia l’escursione sia la velocità dʼintervento sul pedale, per dare un feedback immediato al guidatore sia in accelerazione che in rilascio.

Detto che la ricarica della Mazda MX-30 avviene in vari modi, da segnalare che a corrente continua bastano 36 minuti per ottenere lʼ80% di ricarica. Il cambio è azionabile tramite palette al volante, che servono per regolare in 5 posizioni l’intensità della rigenerazione in frenata e la frenata stessa. Evoluto anche lʼequipaggiamento di sicurezza, che comprende il mantenimento di corsia, lʼalert dellʼangolo cieco e il nuovo Turn-Across Traffic (frenata di emergenza in caso di pericolo negli incroci) con telecamera di rilevamento frontale e sensori radar a onde millimetriche per monitorare il traffico.

Una vettura come questa non poteva che adottare i criteri dellʼeconomia green anche allʼinterno. Così ecco i tessuti realizzati con il 20% di filato riciclato per i sedili e i pannelli delle portiere e i rivestimenti in similpelle e in sughero “Heritage Cork” per consolle e maniglie. Il sughero è un legno ad altissima compatibilità ambientale, perché si raccoglie dalla corteccia senza abbattere il fusto e perché, privo di corteccia, l’albero assorbe più anidride carbonica per favorire il processo di rigenerazione del sughero stesso. I prezzi italiani della Mazda MX-30 vanno da 34.900 a 39.350 euro.

