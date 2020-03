Mazda MX-30, arriva la gamma completa del Suv

Ad alimentare la Mazda MX-30 è il propulsore e-Skyactiv, alimentato da una batteria agli ioni di litio da 35,5 kWh. Eroga una potenza massima di 105 kW (143 CV) e una coppia di 265 Nm, assicurando unʼautonomia di circa 200 km nel ciclo combinato, che diventano 262 in quello urbano. Specifica del Suv nipponico è la doppia opzione di ricarica: standard con alimentazione in corrente alternata (CA) o rapida con quella in corrente continua (CC). Inoltre, per la Launch Edition, Mazda offre poi la fornitura di ricariche gratuite presso le colonnine pubbliche fino a una percorrenza di 10.600 km, tutte le informazioni sono reperibili sul sito www.mazda.it.

Le tre nuove versioni di MX-30 sono tutte ben equipaggiate. Già il primo livello Executive vanta di serie il pacchetto i-Activsense di assistenza alla guida, con la funzione di frenata dʼemergenza agli incroci, il Cruise Control Adattivo, l’Emergency Lane Keeping, la spia dellʼangolo cieco. Di serie anche i fari anteriori Full LED, con controllo automatico degli abbaglianti, la spia della stanchezza del guidatore e i cerchi in lega da 18 pollici. Per il comfort ci sono il climatizzatore automatico bizona, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori, la videocamera posteriore e lʼinfotainment con display a colori da 8,8 pollici e connessione con Apple Carplay e Android Auto.

Sulla versione Exceed ecco i gruppi ottici a matrice di LED con lavafari, i vetri posteriori scuri e i retrovisori esterni fotocromatici, riscaldabili e ripiegabili elettricamente. Ricca anche la dotazione interna con il sedile di guida regolabile elettricamente, il retrovisore fotocromatico, la smart key e il volante e i sedili riscaldabili. La versione top di gamma Exclusive aggiunge il tetto apribile elettricamente, l’impianto audio Bose da 12 altoparlanti e altre funzioni elettroniche di sicurezza. I prezzi di listino della Mazda MX-30 vanno da 34.900 a 39.350 Euro, incentivi statali esclusi.