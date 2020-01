Mazda MX-30, la prima elettrica del brand

La filosofia estetica del crossover MX-30 insegue un cavallo di battaglia storico di Mazda: le portiere senza montante, che ricordano un poʼ le originali apertura della sportiva RX-8. Le forme della carrozzeria sono chiaramente diverse, citano piuttosto i Suv moderni del brand giapponese, come il CX-30 introdotto di recente sul mercato italiano. Attive sul look di Mazda MX-30 sono anche le tecnologie avanzate di sicurezza i-Activsense, perché grazie alla nuova e robusta scocca si assorbono in modo più efficace le energie da impatto.

La trazione elettrica denominata e-Skyactiv si accompagna poi al G-Vectoring Control Plus elettrico (e-GVC Plus), concepito per offrire un controllo accurato della coppia motrice in risposta alle azioni sul volante del conducente, così da assicurare una maggior stabilità di marcia su tutti i percorsi. Fino al 31 marzo 2020 Mazda MX-30 Launch Edition è offerta a partire da 34.900 euro e con lʼomaggio della colonnina di ricarica Wallbox da 7,4 kiloWatt.