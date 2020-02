Mazda MX-5, in arrivo i nuovi allestimenti 2020

Come migliorare la Mazda MX-5 , la spider più longeva e di maggior successo sul mercato? Forte di 30 anni di storia gloriosa, con più di un milione di modelli venduti? Con lʼesclusività e i colori , pensando e creando allestimenti speciali per rendere ogni esemplare della roadster un esempio di stile.

Per la MX-5 2020 ecco allora tre colori ‒ Soul Red Crystal, Machine Gray, Polymetal Gray ‒ per esaltarne le linee e lasciarle esprimere concetti distinti di stile. Non solo, ma la tinta Polymetal Gray dà vita a due versioni, ulteriormente distintive: MX-5 Polymetal 1.5 e MX-5 Sport 2.0. La prima è disponibile con capote in tela Soft Top e inediti cerchi in lega Rays forgiati. Il motore è il benzina 1.5L Skyactiv-G da 132 CV Euro 6d e con cambio manuale a 6 marce. Gli interni svelano sedili in pelle nappa Burgundy Red con cuciture Silver, più una ricca dotazione di serie che comprende il sistema dʼinfotainment Mazda Connect completo di navigatore, impianto audio Bose e riconoscimento dei segnali stradali.

Unʼauto inimitabile la spider Mazda e per questo si lascia andare allʼesclusività di personalizzazioni così spinte. La versione Sport 2.0, ad esempio, aggiunge alla soluzione con Soft Top quella RF, cioè con tetto rigido ritraibile. È più potente, perché il motore Skyactiv-G 2.0L, sempre Euro 6 e con cambio manuale a 6 marce, eroga 184 CV. Una serie chiaramente prestazionale, con sospensioni sportive Bilstein, che può essere ordinata anche nella colorazione Soul Red Crystal. Esclusivi sedili sportivi Recaro in pelle/tessuto scamosciato caratterizzano gli interni.

Entrambe le versioni Polymetal 1.5 e Sport 2.0 sono dotate di tecnologia i-Stop e del sistema di recupero dell’energia in frenata i-ELOOP per garantire la massima efficienza. Di serie le nuove MX-5 vantano l’interfaccia per Apple Carplay e Android Auto e il pacchetto i-Activsense di assistenza alla guida, che comprende la frenata di emergenza, i fari a matrice LED, la videocamera posteriore, il sistema di monitoraggio degli angoli ciechi e il riconoscimento della stanchezza del guidatore. Nelle concessionarie da marzo, le Mazda MX-5 2020 costano dai 33.500 ai 38.600 Euro.