Spider esclusive 10 settembre 2019 10:15 Mazda MX-5, auguri speciali con la 30° Anniversario Unʼedizione di qualità prodotta in 3.000 pezzi

Sono trascorsi 30 anni dal debutto della Mazda MX-5 al Chicago Auto Show. Inseguiva il sogno delle piccole sportive leggere anni 60 e 70, come le spider Alfa Romeo e le inglesi MG e Austin, e aveva un assetto bassissimo che aumentava il piacere di guida, il feeling da go-kart. Fu un successo! Da allora Mazda ne ha vendute più di 1.100.000 unità, ciò che lʼha resa la spider più venduta di sempre al mondo.

Auguri alla spider più amata Ufficio stampa 1 di 20 Ufficio stampa 2 di 20 Ufficio stampa 3 di 20 Ufficio stampa 4 di 20 Ufficio stampa 5 di 20 Ufficio stampa 6 di 20 Ufficio stampa 7 di 20 Ufficio stampa 8 di 20 Ufficio stampa 9 di 20 Ufficio stampa 10 di 20 Ufficio stampa 11 di 20 Ufficio stampa 12 di 20 Ufficio stampa 13 di 20 Ufficio stampa 14 di 20 Ufficio stampa 15 di 20 Ufficio stampa 16 di 20 Ufficio stampa 17 di 20 Ufficio stampa 18 di 20 Ufficio stampa 19 di 20 Ufficio stampa 20 di 20 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Una leggenda che è rimasta in produzione in tutti questi anni, con quattro generazioni di prodotto che si sono succedute senza mai scalfire lʼimmagine originaria della decappottabile giapponese. Proprio sulla base della quarta serie, e quindi disponibile sia con la capote in tela che con lʼhard-top retrattile, Mazda lancia ora una meritatissima versione celebrativa, la MX-5 30° Anniversario, 3.000 esemplari in tutto e soltanto 90 per il mercato italiano. Una serie speciale che si distingue per la carrozzeria Racing Orange e interni in armonia con questa tinta. Accenti arancioni che sono presenti anche su pinze dei freni, sedili, rivestimenti delle porte.

Tutto il progetto della spider Mazda di quarta generazione segue la filosofia della leggerezza. Il nuovo cambio manuale a 6 marce, ad esempio, è più piccolo e leggero, e tra sospensioni e dischi freno sono stati risparmiati 18 chili di peso. I sedili sono stati completamente riprogettati, portano la firma Recaro e in coppia sono più leggeri di 15 kg. Il nuovo design ha consentito di posizionarli più in basso nel veicolo per migliorare la posizione del baricentro della vettura.

La qualità della MX-5 30° Anniversario è data, oltre che dai sedili Recaro, dagli ammortizzatori Bilstein, dalle pinze Brembo per i freni anteriori e Nissin per quelli posteriori. Una targhetta celebrativa con il numero di serie e le ruote in alluminio forgiato realizzate in collaborazione con Rays denotano lʼesclusività di questʼedizione speciale. Il motore è il 2.0 benzina da 184 CV, i prezzi partono da 34.250 euro per la versione con capote in tela e da 36.750 per quella con hard-top.