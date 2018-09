Mazda MX-5, la miglior guidabilità di sempre

Il modello che sta arrivando è il restyling della quarta generazione , quella che ha introdotto le versioni RF col tetto rigido (hard-top) retrattile . Resta ovviamente anche il modello classico con la capote in tessuto, che anzi aggiunge ora una inedita tinta Brown. La nuova Mazda MX-5 2019 si presenta con la miglior ergonomia di sempre: la nuova posizione del volante e i nuovi sedili assicurano infatti una guida più rilassata, e anche le portiere sono di nuovo disegno, per facilitare lʼingresso nellʼabitacolo.

La spider giapponese (ma adottata ovunque nel mondo) si fa inoltre forte delle nuove tecnologie di sicurezza i-Activesense. Si tratta nello specifico di 5 innovative tecnologie, che vanno dal supporto intelligente alla frenata in città alla frenata intelligente in retromarcia, passando per i sistemi anti-distrazione per chi guida e di riconoscimento dei segnali stradali, fino alla telecamera posteriore. Nellʼabitacolo Mazda MZD Connect con schermo touchscreen a colori da 7 pollici e il sistema d'infotainment Multimedia Commander.