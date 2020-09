Toyota Yaris, nel weekend il debutto in Italia

È scoccata lʼora della nuova Yaris . La quarta generazione della best-seller di sempre per Toyota in Europa arriverà nelle concessionarie italiane il prossimo weekend, con un porte aperte che sarà poi replicato nei restanti due fine settimana di settembre. Nel frattempo, in Giappone, è partita anche la produzione della sportivissima GR Yaris .

Sempre un passo avanti sul fronte dellʼinnovazione, la nuova Yaris vanta la dotazione elettronica di sicurezza più avanzata nel segmento B. Inoltre la versione Full Hybrid ha ora unʼefficienza di gran lunga maggiore a quella della terza generazione, con un binomio tra motore 1.5 benzina e motore elettrico che porta a soli 64 g/km le emissioni di CO2 e ad appena 2,8 litri per 100 km i consumi medi sui 100 km. A listino, con i nuovi incentivi previsti dal Decreto Agosto in caso di rottamazione, la Toyota Yaris Hybrid Active viene a costare da 16.550 euro! Con 3 anni di garanzia.

Un ritorno al passato si può invece ravvisare nel design, che riprende le linee curve della prima Yaris. Ma è un rimando pallido, lʼattuale modello ha forme moderne e una linea dinamica, compattata entro i 4 metri di lunghezza. Funzionale a molti usi, ma soprattutto una cittadina perfetta, che viaggia a zero emissioni fino a 130 km/h e per questo Toyota ha deciso di favorire il guidatore “elettrico”, cioè chi fa più chilometri senza inquinare, con il programma WeHybrid.

Allʼinterno di questo programma cʼè WeHybrid Insurance, una copertura RC Auto il cui premio dipende dai km percorsi con il motore termico acceso (4 centesimi di euro al km, 5 centesimi con la Kasko Collision). Quelli percorsi col motore elettrico sono esclusi, cioè gratuiti. Non solo, ma età e residenza non contano più nel prezzo della polizza. Il guidatore “elettrico” della nuova Yaris può poi avvalersi dell’Hybrid Coach, disponibile sull’app MyT, che monitora le performance di guida in modalità elettrica e dà consigli su come ottimizzarle per ridurre consumi ed emissioni.

Con il porte aperte del prossimo weekend, gli automobilisti troveranno la nuova Yaris 1.0 benzina in offerta lancio da 13.700 euro per la versione Active, grazie al contributi Toyota e statali in caso di rottamazione. Con la formula “Pay per Drive Connected”, bastano 3.930 euro di anticipo e rate da 125 euro. Per la Yaris Hybrid i prezzi partono da 16.550 euro e anche qui è possibile la formula rateale con valore futuro garantito dopo 48 mesi. In attesa della GR Yaris, la 1.6 turbo da 261 CV e con trazione integrale che arriverà in Italia nellʼallestimento unico Circuit al prezzo di listino di 39.900 euro.