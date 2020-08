Toyota Yaris, scatta la fase quattro di un progetto vincente

Ora Yaris si presenta rifatta da capo a piedi e sempre più ibrida, in grado di stabilire nuovi standard per il segmento B sia in termini di innovazione che sicurezza. Ha il baricentro ribassato, un telaio più bilanciato e una scocca più rigida, che ne ottimizzano la maneggevolezza e il piacere di guida. La novità essenziale consiste però nellʼadozione di una propulsione Full Hybrid molto più efficiente rispetto a quanto offriva la precedente Yaris Hybrid (125 mila unità vendute in Italia). Qui infatti non siamo in presenza di una soluzione mild, ma di una motorizzazione 3 cilindri 1.5 benzina da 116 CV che marcia soprattutto in elettrico.

Poi grazie alle batterie al litio di nuova generazione, la Yaris Hybrid limita i consumi medi di benzina a 2,8 litri per 100 km, nel ciclo misto, e le emissioni di CO2 ad appena 64 g/km, potendo veleggiare in modalità elettrica (a zero emissioni) fino a 130 km/h di velocità. E per chi non volesse (ancora) passare allʼibrido? Cʼè a listino anche il 3 cilindri 1.0 benzina da 72 CV, declinato in tre livelli di allestimento.

La nuova Yaris adotta il più evoluto pacchetto di sistemi di sicurezza Toyota Safety Sense, che si arricchisce del Cruise Control Adattivo con Stop&Go e mantenimento attivo della corsia. Per la prima volta introduce la funzione di assistenza agli incroci e lʼassistenza alla sterzata di emergenza, che interviene tra i 40 e i 180 km/h. La nuova Yaris è anche la prima vettura nel segmento B a introdurre un airbag centrale per proteggere al meglio gli occupanti in caso di impatto laterale. Prezzi in promozione a partire da 13.700 euro, grazie allʼecobonus in caso di rottamazione, per Yaris Hybrid si parte da 18.300 euro.

Nello speciale motori anche la nuova Toyota Yaris