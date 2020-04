Toyota Yaris, quattro generazioni senza mai un flop

Oltre 4 milioni in Europa, più di un milione solo in Italia, la Toyota Yaris è uno dei crac di questo secolo . Lanciata nel 1999, ha conquistato cuori e cervelli, e nel nostro Paese ha dato anche il la al discorso sullʼauto ibrida. Oggi arriva la quarta generazione, già prenotabile online, con le prime consegne previste per lʼestate.

Cʼè un aspetto che colpisce osservando le linee della quarta generazione di Yaris: assomiglia un poʼ alla prima, come se a distanza di 20 anni il cerchio si chiudesse come in unʼargomentazione logica in filosofia. Ritornano le forme tonde, le dimensioni compatte e quel concetto di “piccola fuori, grande dentro” che ne ha decretato il successo allʼesordio, quandʼera tuttʼaltro che scontato. Allʼepoca Toyota sfidava i costruttori europei sul loro terreno, il segmento B, e impiegò anni per sviluppare e produrre il prototipo, stanziandosi in Europa. Cʼerano totem nella categoria: Punto, Clio, Peugeot 207 e poi 208, Corsa, Polo, Fiesta.

Quella sfida è stata vinta e Yaris è ora diventata la lepre inseguita da tanti. Per lʼalimentazione ibrida elettrica, ad esempio, e la nuova motorizzazione Hybrid Dynamic Force da 1,5 litri e architettura a 3 cilindri, in grado di erogare 116 CV di potenza massima combinata grazie allʼaiuto del motore elettrico. Toyota ha introdotto anche le nuove batterie al litio e i consumi medi sui 100 chilometri scendono sotto la soglia dei 3 litri. Più avanti arriverà anche la versione sportiva GR Yaris.

La quarta generazione presenta un baricentro ribassato e un telaio più bilanciato e rigido, che favoriscono il comfort di marcia, la stabilità e la riduzione dei livelli di rumore e vibrazioni. Per la sicurezza è stato adottato il nuovo pacchetto “Toyota Safety Sense”, arricchito del Cruise Control Adattivo Full Range con Stop&Go, del mantenimento attivo della corsia e della funzione di assistenza agli incroci. Non solo, la nuova Yaris è anche la prima vettura di segmento B dotata di un airbag centrale progettato per proteggere gli occupanti in caso dʼimpatto laterale.

Le prenotazioni della nuova Yaris sono possibili ai link https://www.toyota.it/gamma/yaris/nuova-yaris. Servono 100 euro di caparra, ma i prezzi non sono ancora stati resi noti.