Toyota Yaris, le prime immagini della quarta serie

Arrivano da Toyota City, in Giappone, le prime immagini della nuova generazione di Toyota Yaris . Nata in Europa nel 1999, è oggi alla quarta generazione, totalmente rinnovata sotto il profilo stilistico. Sarà anche la prima Yaris a proporsi con una versione E-Four, che sta per “Electric four-wheel drive system” , cioè trazione integrale a gestione elettrica.

La premiere di Yaris 4 Ufficio stampa 1 di 22 Ufficio stampa 2 di 22 Ufficio stampa 3 di 22 Ufficio stampa 4 di 22 Ufficio stampa 5 di 22 Ufficio stampa 6 di 22 Ufficio stampa 7 di 22 Ufficio stampa 8 di 22 Ufficio stampa 9 di 22 Ufficio stampa 10 di 22 Ufficio stampa 11 di 22 Ufficio stampa 12 di 22 Ufficio stampa 13 di 22 Ufficio stampa 14 di 22 Ufficio stampa 15 di 22 Ufficio stampa 16 di 22 Ufficio stampa 17 di 22 Ufficio stampa 18 di 22 Ufficio stampa 19 di 22 Ufficio stampa 20 di 22 Ufficio stampa 21 di 22 Ufficio stampa 22 di 22 leggi dopo slideshow ingrandisci

Fenomeno globale, Yaris è figlia dellʼambizione Toyota di conquistare gli automobilisti europei. Ci riuscì, sviluppando e producendo in Francia unʼauto adatta alle loro abitudini di guida e alle loro esigenze. In due decenni è diventata una delle auto più vendute del Vecchio Continente. Poi andò alla conquista anche del Giappone (con un nome diverso: Vits) e il successo arrise egualmente. Questa quarta generazione, ictu oculi, sembra indugiare più sui canoni stilistici del Sol Levante che non europei, ma staremo a vedere se ci saranno differenze tra la versione asiatica che esordirà a febbraio 2020 e quelle europee che arriveranno dopo.

Con la Yaris 4, Toyota avvia la produzione sulla nuova piattaforma TNGA, che serve al colosso nipponico ‒ uno dei primi due al mondo, si contende la leadership con Volkswagen ‒ per lanciare tutti i prossimi modelli compatti, siano esse berline che Suv e altri veicoli. Le novità nella gamma motori includono lʼinedito 3 cilindri benzina 1.5, che si preannuncia molto performante e al tempo stesso efficiente. Rinnovato anche il 1.0 benzina e novità ci sono anche per le trasmissioni, con un nuovo cambio manuale a 6 marce e lʼesclusivo Direct Shift-CVT a variazione continua.

Il lavoro compiuto sullʼauto comprende anche le sospensioni e chiaramente gli equipaggiamenti, dove troviamo lʼ“Advanced Park” a supporto delle manovre di parcheggio. Cʼè inoltre lʼultima generazione del sistema predittivo Toyota Safety Sense. Non mancano le tecnologie per connettere lʼabitacolo agli smartphone di ultima generazione, una dotazione che sarà standard su tutta la gamma. Immancabile infine la presenza della Yaris Hybrid, mentre attesa per lʼaprile 2020 è la versione 4x4 a benzina.