Mazda MX-5 2022, la roadster più amata svela nuovi colori

Oggi come 33 anni fa la spider Mazda fa sempre sognare . Lʼha già fatto con un milione e centomila automobilisti che, dal 1989 a oggi, lʼhanno acquistata in tutto il mondo. Se però prima era un prodotto di nicchia, per giovani e facoltosi rampolli, con la MX-5 la guida “a cielo aperto” è diventata unʼesperienza diffusa , quasi popolare e sempre divertentissima.

Oggi arriva, anche sul mercato italiano, la versione 2022 di Mazda MX-5, affinata in vari elementi di stile ma sempre riconoscibilissima, perché il suo look ‒ e il mood che instilla nei guidatori ‒ non può cambiare più di tanto. Debutta soprattutto una nuova tecnologia di gestione delle sospensioni posteriori multilink (Kinematic Posture Control), capace di ridurre rollio e beccheggio nei trasferimenti di carico bruschi, tipici della guida più sportiva. Offerta di serie su tutte le versioni, questa tecnologia in pratica frena in curva la ruota posteriore interna, leggermente, per aumentare l’effetto “anti-sollevamento” del retrotreno e ridurre così il rollio, stabilizzando la vettura.

La gamma motori della spider si compone dei due noti 4 cilindri a benzina Skyactiv-G 1.5 da 132 CV e Skyactiv-G 2.0 da 184 CV. Entrambe sono dotate di cambio manuale a 6 marce e del sistema i-Eloop per il recupero dell’energia in frenata. Per unʼauto di questa categoria e con lʼassetto così basso, lʼaccelerazione assicura un divertimento pieno: soprattutto la 184 CV spunta uno 0-100 km/h in 6,5 secondi (la versione RF con hard-top), mentre la 132 CV si attesta sugli 8,3 secondi. Il pacchetto di sicurezza attiva i-Activsense comprende la frenata di emergenza in città, il monitoraggio degli angoli ciechi e il sistema di rilevamento della stanchezza di chi guida.

Mazda MX-5 2022 è disponibile sia in versione Soft Top, cioè con il tetto in tela ad azionamento manuale, sia con carrozzeria RF (Retractable Fastback) con tetto rigido a scomparsa. Si presenta inoltre con nuovi colori: l’elegante Platinum Quartz per la carrozzeria e, per gli interni, l’inedita pelle nappa in Terracotta Brown, che crea un’atmosfera più avvolgente. Per quanto riguarda la capote della configurazione Soft Top, alle due tele Nera e Burgundy Red si aggiunge un raffinato e bellissimo Blue. Due gli allestimenti, Exceed e Sport, e un listino compreso tra 32.100 e i 38.250 euro. Lʼauto è già in vendita ma in concessionaria arriverà a marzo.