Mazda lancia in Italia i modelli 2022 di CX-30 e Mazda 3

La nuova Mazda CX-30 Ufficio stampa 1 di 22 Ufficio stampa 2 di 22 Ufficio stampa 3 di 22 Ufficio stampa 4 di 22 Ufficio stampa 5 di 22 Ufficio stampa 6 di 22 Ufficio stampa 7 di 22 Ufficio stampa 8 di 22 Ufficio stampa 9 di 22 Ufficio stampa 10 di 22 Ufficio stampa 11 di 22 Ufficio stampa 12 di 22 Ufficio stampa 13 di 22 Ufficio stampa 14 di 22 Ufficio stampa 15 di 22 Ufficio stampa 16 di 22 Ufficio stampa 17 di 22 Ufficio stampa 18 di 22 Ufficio stampa 19 di 22 Ufficio stampa 20 di 22 Ufficio stampa 21 di 22 Ufficio stampa 22 di 22 leggi dopo slideshow ingrandisci

Mazda CX-30 2022

Crossover dal design ricercato ed emozionale, Mazda CX-30 lascia perlopiù intaccato il look degli esterni, ma aggiorna sostanzialmente gli interni. Il sistema dʼinfotainment si arricchisce di nuove funzioni, da gestire anche in remoto grazie ai servizi di connettività usufruibili tramite lʼapp MyMazda. Sarà così possibile conoscere, dal proprio telefonino, informazioni utili come la pressione delle gomme, il livello dei liquidi e in generale lo stato della vettura, oltre a condividere le info di navigazione. Introdotta anche la chiamata d’emergenza eCall.

In termini di stile, alla gamma colori è stata aggiunta la nuova tinta Platinum Quartz, ma il plus sta nella versione speciale Homura. Questa si contraddistingue per le finiture esterne in nero lucido sui retrovisori esterni, per i cerchi in lega da 18 pollici e per il portellone posteriore ad apertura elettrica. La Mazda CX-30 2022 è ordinabile a un prezzo di listino, chiavi in mano, che va dai 25.700 euro della versione 2.0 da 122 CV e-Skyactiv-G Evolve fino ai 37.500 euro della 2.0 da 186 CV e-Skyactiv-X AWD Exclusive. Per la versione Homura si parte da 27.450 euro.

Ecco la Mazda 3 modello 2022 Ufficio stampa 1 di 24 Ufficio stampa 2 di 24 Ufficio stampa 3 di 24 Ufficio stampa 4 di 24 Ufficio stampa 5 di 24 Ufficio stampa 6 di 24 Ufficio stampa 7 di 24 Ufficio stampa 8 di 24 Ufficio stampa 9 di 24 Ufficio stampa 10 di 24 Ufficio stampa 11 di 24 Ufficio stampa 12 di 24 Ufficio stampa 13 di 24 Ufficio stampa 14 di 24 Ufficio stampa 15 di 24 Ufficio stampa 16 di 24 Ufficio stampa 17 di 24 Ufficio stampa 18 di 24 Ufficio stampa 19 di 24 Ufficio stampa 20 di 24 Ufficio stampa 21 di 24 Ufficio stampa 22 di 24 Ufficio stampa 23 di 24 Ufficio stampa 24 di 24 leggi dopo slideshow ingrandisci

Mazda 3 2022

Il color Platinum Quartz di carrozzeria fa il suo debutto anche sulla versione 2022 di Mazda3, la media di segmento C che è proposta sia a 5 porte che berlina 4 porte. Il design cambia nella zona posteriore, con un nuovo motivo dei gruppi ottici e delle frecce. Anche qui cʼè la serie speciale Homura, con le medesime finiture esterne in nero lucido che abbiamo visto sulla CX-30 e, allʼinterno, una maggior connotazione sportiva dei sedili, in tessuto nero con cuciture rosse a contrasto. Passo avanti anche qui nellʼinfotainment, con lʼadozione delle nuove funzioni dellʼapp MyMazda. Tre le motorizzazioni e-Skyactiv, tutte ibride a benzina con tre livelli di potenza: 122, 150 e 186 CV, per una forbice di prezzi che va da 24.850 a 35.450 euro. Per la versione Homura si parte da 26.000 euro. Il sovrapprezzo per la carrozzeria berlina è, a parità di versione, di 2.700 euro.