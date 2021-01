Mazda 3 rinnova e raddoppia, per il 2021 arriva la Sedan

Le nuove Mazda 3 si presentano con i tre motori 2.0 a benzina e ibridi Skyactiv, con potenze di 122 e 150 CV, più il rinnovato Skyactiv-X che sviluppa ora 186 CV (contro i 180 precedenti) e 240 Nm di coppia massima. Un motore potente, ma al tempo stesso efficiente, perché la tecnologia M Hybrid della Casa di Hiroshima permette di ottimizzare i consumi al punto da ridurli fino a 4,7 litri per 100 chilometri nel ciclo misto (nuovo standard WLTP). Sono peraltro gli stessi motori forniti al crossover CX-30, anchʼesso soggetto a un restyling per lʼanno in corso.

Belle ma con caratteri differenti. La Mazda 3 che usualmente conosciamo in Italia è una berlina due volumi a 5 porte dalle linee molto slanciate e dinamiche, lunghe poco meno di quattro metri e mezzo e quindi lʼabitacolo è ampio e spazioso. Ora con la Sedan si aggiunge unʼopzione in più nel segmento C, la classica berlina 4 porte con un grande bagagliaio da 450 litri (1.138 abbattendo la seconda fila) e il terzo volume filante e di personalità. Esclusiva della Sedan è lʼopzione in pelle Pure White per gli interni.

Entrambe arrivano nelle concessionarie italiane a febbraio, la Mazda 3 a 5 porte 2021 è proposta anche nella serie speciale 100th Anniversary per il primo secolo di vita che Mazda ha celebrato lo scorso anno. Il Bianco Perla di carrozzeria con interni in pelle rossa caratterizzano questa edizione limitata. I prezzi partono da 24.100 euro, mentre occorre sborsare qualcosina in più per la Mazda 3 Sedan, si parte da 26.800 euro.