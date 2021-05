Mazda inventa il Raduno Diffuso per la MX-5

Lʼemergenza aguzza lʼingegno. Lʼemergenza sanitaria ha costretto in tempi brevi a ripensare molte cose ordinarie, ha accelerato lo smart working e ripensato ex novo lʼorganizzazione delle cose, anche le più leggere e divertenti. Un esempio? I raduni auto, fermi allʼinizio e che ora ripartono ma in forme nuove. Come il Raduno Nazionale Diffuso “Mazda MX-5 Back to Drive”, domenica 23 maggio .

Che significa “diffuso”? Un poʼ come gli alberghi nei borghi storici italiani, il raduno diffuso si svolgerà in più parti dʼItalia, in più regioni, quelle “gialle” (19 su 20) dovʼè possibile spostarsi nel rispetto dei protocolli di sicurezza anticovid. Ogni regione avrà una o più destinazioni e l’itinerario si snoderà dalla casa del partecipante fino alla meta di ciascuna regione. Spesso suggestiva, come il Passo del Tonale in Lombardia, il Monte Terminillo nel Lazio e il parco dell’Alta Murgia in Puglia. Protagonista la spider più famosa del mondo: la Mazda MX-5 e i club a lei dedicati dai 15 mila possessori italiani della vettura.

Il Raduno “Mazda MX-5 Back to Drive” sarà seguito in diretta da Mazda Radio, la web radio di Mazda Italia che racconterà live l’intera giornata con la conduzione di Enrico Tagliaferri e Micol Ronchi. I partecipanti avranno la possibilità di arricchire la trasmissione con i propri contributi, inviati via social. È anche prevista la diretta Facebook, in cui si potranno vedere le immagini e i video mandati dai partecipanti.

Alle ore 12 di domenica 23 ci sarà il collegamento in diretta da Hiroshima con Nobuhiro Yamamoto, il celebre progettista che ha dedicato buona parte della sua carriera alla MX-5, e che per l’occasione ha disegnato uno sticker che sarà distribuito a tutti coloro che aderiranno. Per partecipare al raduno diffuso della MX-5 occorre iscriversi tramite il sito backtodrive.mazda.it entro giovedì, 20 maggio alle ore 18.