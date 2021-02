Immortale Mazda MX-5, arriva la versione 2021

Inconfondibile, sempreverde, unica. È la roadster per antonomasia, la Mazda MX-5 , che si rinnova ora con il modello 2021 che non ne intacca però (non può!) la silhouette immortale. Pochi ritocchi allora, e una palette di 7 colori di carrozzeria, fra cui il nuovo “Deep Crystal Blue Mica” per questa spider leggendaria, che in 32 anni ha conquistato un milione e 100 mila clienti nel mondo.

Disponibile sempre nelle due varianti con capote classica Soft Top in tela oppure tetto rigido RF (Retractable Fastback), la Mazda MX-5 2021 debutta ora sul mercato italiano. Le linee esterne sono quelle che le hanno valso di recente il “World Car Design of the Year”, ma con il plus dei fari a LED a matrice adattiva. Per gli interni ci sono nuovi contenuti: rivestimenti in pelle nera di serie, come anche i sedili riscaldati, mentre a richiesta sono quelli in Pelle nappa Burgundy Red e pelle nappa Pure White. Di serie il supporto per la connessione wireless con Apple CarPlay, il sistema dʼinfotainment MZD Connect con navigatore integrato e l’impianto audio BOSE.

Lʼequipaggiamento di sicurezza attiva i-Activsense è fornito delle migliori tecnologie, incluse la frenata di emergenza, il monitoraggio degli angoli ciechi, il sistema di rilevamento della stanchezza del guidatore. Due le motorizzazioni, entrambe 4 cilindri a benzina Skyactiv-G: 1.5 da 132 CV e 2.0 da 184 CV, dotate di cambio manuale a 6 marce e sistema i-Stop per aumentare lʼefficienza nei consumi e nelle emissioni. Grazie alla tecnologia i-Eloop, che immagazzina l’energia generata in frenata in un condensatore, entrambi i motori risultano brillanti e rispettosi della normativa Euro 6d.

Due gli allestimenti, Exceed e Sport, più la versione celebrativa 100th Anniversary. La Sport ha il differenziale autobloccante e i sedili sportivi Recaro. La forbice di prezzi va da 31.800 a 35.450 Euro per le versioni con capote in tela, mentre la RF con hard top costa 37.950 Euro ma è disponibile soltanto col motore 2.0 e in allestimento Sport. Le edizioni speciali dei 100 anni costano 33.700 Euro la 1.5 con soft top e 38.200 Euro la 2.0 RF. Mazda ha predisposto per la roadster una formula “Get&Drive” che prevede lʼacquisto con anticipo pari alla metà del prezzo e la guida per due anni senza rate né interessi. Dopo due anni si decide se restituire, tenere o sostituire lʼauto.