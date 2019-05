In viaggio verso Nord 8 maggio 2019 06:40 Mazda CX-5 a caccia dellʼAurora Boreale Paesaggi artici che mettono a dura prova i veicoli

Lʼaurora boreale è uno dei fenomeni più straordinari della natura. Furono così battezzate da Galileo Galilei nel ʼ600, che scoprì come le cariche elettriche rilasciate dalle particelle solari si ravvivassero di colori a contatto coi gas dellʼatmosfera (ossigeno, azoto, ozono). Un fenomeno frequente soprattutto salendo verso nord, il Circolo Polare Artico, e per questo gli anglosassoni le chiamano “Northern Lights”. In molti viaggiano per vederle, lʼha fatto anche un convoglio di nuove, fiammanti Mazda CX-5.

La flotta di Suv Mazda si è diretta verso Capo Nord, passando per Lulea in Svezia e poi raggiungendo Rovaniemi in Finlandia. Un viaggio spettacolare tra paesaggi artici e città più vivaci di quel che si creda (Lulea è la terza città universitaria svedese), dove le Mazda CX-5 hanno potuto esprimere tutto il potenziale dei loro sistemi dinamici e di trazione integrale intelligente. Il G-Vectoring Control Plus, ad esempio, è un sistema evoluto che, attraverso i freni, esercita un controllo diretto sul momento d’imbardata, contribuendo alla migliore stabilità del veicolo. Quanto alla trazione 4x4, la CX-5 2019 dispone di 27 sensori che monitorano le condizioni della strada e anche le intenzioni del conducente.