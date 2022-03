Maserati lancia Grecale, il Suv sportivo e futuristico

Stilisticamente molto elegante, con forme sensuali e scolpite e dettagli ricercati, Grecale è tuttʼaltro che il fratellino minore di Levante , sia per le generose dimensioni (è lungo 4,85 metri, 16 cm meno di Levante) che per il bagaglio tecnico. Sulla base di Grecale, infatti, Maserati realizzerà Folgore , il suo primo modello interamente elettrico.

Nonostante la grande versatilità, il nuovo Suv modenese non tradisce nemmeno per un istante la sportività propria del Tridente. Le tre versioni che compongono la gamma sono tutte estremamente dinamiche: Grecale GT monta il 4 cilindri mild hybrid in grado di sviluppare 300 CV, che diventano 330 CV sulla versione Modena sempre 4 cilindri mild hybrid. Sulla possente versione Trofeo spicca il V6 3.0 da 530 CV, un motore che deriva dal motore Nettuno della Maserati MC20 e che permette un pazzesco scatto sullo 0-100 km/h in 3,8 secondi. Al lancio Grecale è disponibile anche nella Launch Edition PrimaSerie, edizione a tiratura limitata caratterizzata da contenuti esclusivi.

In questi giorni campeggia a Milano una versione “extra” del Suv, anzi extra-terrestre proprio. La Grecale Fuoriserie, per la sua esclusività siderale, ambisce a una personale “Mission From Mars” e si presenta così con carrozzeria Galactic Orange, una verniciatura a più strati con base super liquida, che ricorda il metallo fuso, su una resina arancio-rossa intensa. A completare gli esterni ecco gli speciali cerchi Vortex Wheels. Non meno belle sono però le tre tinte scelte per il lancio del Suv: Bronzo Opaco per la versione GT; Grigio Cangiante per la Modena; Giallo Corse per la Trofeo, un evergreen sportivo che però è anche un tributo ai colori della città di Modena.

E a marcare lʼesclusività del nuovo Suv ecco i favolosi interni, con un impianto audio Sonus faber con sound 3D e 21 speaker a regalare una fantastica sound experience. Due i touch screen, il classico cluster da 8,8 pollici e al centro il display da 12,3 pollici (il più grande mai proposto su una Maserati), con lʼeleganza aggiuntiva di un nuovo orologio digitale. Il sistema Multimediale MIA (Maserati Intelligent Assistant) gestisce tutto, mentre l’Head-up Display è optional. Abitacolo spaziosissimo grazie ai 2,9 metri di passo.

Un prodotto tutto italiano Maserati Grecale, sviluppato presso lʼInnovation Lab di Modena e prodotto nello stabilimento di Cassino. Lʼanno prossimo la gamma si completa con Grecale Folgore, la versione 100% elettrica con tecnologia a 400 Volt. I prezzi partono da 74.470 euro per la Grecale GT, da 85.200 per la Modena e da 114.950 euro per la Trofeo.