Maserati meets David Beckham e nasce la MC20 Fuoriserie Edition

Metti il campione di calcio e riconosciuto ambasciatore di stile, aggiungi una sportiva meravigliosa come la Maserati MC20 e li fai incontrare nella cornice magica di Miami. Nasce così una creatura meravigliosa: la Maserati MC20 Fuoriserie Edition per David Beckham .

Maserati MC20 Fuoriserie Edition per David Beckham Ufficio stampa 1 di 7 Ufficio stampa 2 di 7 Ufficio stampa 3 di 7 Ufficio stampa 4 di 7 Ufficio stampa 5 di 7 Ufficio stampa 6 di 7 Ufficio stampa 7 di 7 leggi dopo slideshow ingrandisci

Lʼex campionissimo del calcio inglese è oggi il proprietario della squadra di calcio di Miami e nella città della Florida si è trasferito da tempo. Ma Beckham è anche ambassador Maserati e per il brand si è trasformato in designer. Con le sue intuizioni e i suoi desideri ha contribuito a realizzare una specialissima MC20 Fuoriserie Edition, insieme naturalmente al Centro Stile Maserati. Un modello unico, irripetibile, che dimostra la qualità ultra esclusiva del programma di customizzazione Maserati Fuoriserie, che permette ai clienti di cucirsi addosso la Maserati che desiderano.

La MC20 Fuoriserie Edition per David Beckham è realizzata con una monoscocca in fibra di carbonio ed è spinta da un motore a benzina V6 3.0 da 630 CV, brevettato Maserati e derivato da tecnologie della Formula 1. I colori rosa e nero sono quelli della maglia dellʼInter Miami, il club di cui Beckham è presidente, con trattamenti lucido-opaco a contrasto. Grazie a questa ispirazione la carrozzeria diventa nera super lucida e dialoga con i loghi Tridente, sulla calandra e sul montante C, sempre neri ma opachi. Opaca è anche la scritta Maserati sul posteriore, mentre il badge MC20 sulla portiera è rosa pastello, così come le pinze freno Brembo.

Gli interni sono in pelle e Alcantara, anche qui neri con cuciture a contrasto rosate. Tra i due sedili è presente il badge personalizzato del programma di customizzazione: la scritta Maserati Fuoriserie è rosa pastello, in basso il corsivo “For David” con effetto alluminio. “Amo le auto da sempre e partecipare alla progettazione e alla creazione della mia MC20 è stata unʼesperienza straordinaria ‒ ha detto Beckham ‒. È stato incredibile collaborare con il team e i designer Maserati per creare questa vettura unica, capace di trarre ispirazione dalla mia seconda casa, Miami, e dalla mia squadra di calcio. È una gioia guidarla!”