Lucky Explorer, dalla Dakar alla strada con le 9.5 e 5.5

Il neonato “ Lucky Explorer Gentlemen Team ” è infatti pronto per la Dakar Rally 2023 , partenza in Arabia Saudita il prossimo 31 Dicembre.

MV Agusta nellʼorbita KTM

Due moto caratterizzano la gamma Lucky Explorer, la 9.5 e la 5.5, la prima con motore 3 cilindri di 937 cc e 124 CV di potenza a 10.000 giri, la seconda con il bicilindrico di 554 cc, che nel design sʼispira alla mitica Cagiva Elefant, vincitrice di due edizioni della Dakar. La prossima primavera cesserà lʼattesa dei fan e le due enduro arriveranno nelle concessionarie italiane, primo segno tangibile del nuovo corso MV Agusta, nelle cui quote azionarie è entrata di recente KTM con il 25,1% e due soci nel CdA. KTM che ha contribuito allʼaumento di capitale dellʼazienda varesina per 30 milioni di euro.

Lucky Explorer 9.5 e 5.5

Nato nel 2021, il brand Lucky Explorer è partito dal classico foglio bianco per disegnare le enduro e maxi-enduro del gruppo MV Agusta. I concept che abbiamo già avuto lʼoccasione di vedere sono partiti dai 5 punti di contatto moto/pilota, che concernono le pedane, il manubrio e la sella regolabile su due posizioni. Su strada i 5 punti funzionano bene, ma in ambito sportivo è stato necessario considerare anche la guida in piedi, soprattutto sulla 9.5 che ha un’impostazione tutta offroad, con ruote a raggi di diametro 21 e 18 pollici fra anteriore e posteriore.

Il motore della Lucky Explorer 9.5 è il 3 cilindri in linea 4 tempi da 124 CV e 102 Nm di coppia a 7.000 giri. È dotata di display TFT a colori da 7 pollici, con connessione Bluetooth, wi-fi per l’aggiornamento e la possibilità di dialogare con l’app MV Ride, che include anche l’antifurto con geolocalizzazione. L’equipaggiamento comprende lʼilluminazione full Led, con tutti i servizi di bordo gestiti da una rete CAN-BUS per ridurre al minimo la presenza di cavi e cablaggi, a tutto vantaggio dell’affidabilità e della semplicità di manutenzione.

Meno informazioni abbiamo sulla Lucky Explorer 5.5, il cui aspetto tradisce però lʼambizione di rappresentare un segmento superiore a quello della cilindrata di appartenenza. Promette solidità e robustezza, proprio come le Elefant, e voglia di avventura, come quella che affronterà il “Lucky Explorer Gentlemen Team” in partenza per la Dakar 2023 e dopo essere rientrato dal Deus Swank Rally di Sardegna 2022.