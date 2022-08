Tutta lʼesuberanza della nuova gamma MV Agusta RC 800

Combina il mondo delle competizioni ‒ RC sta per Reparto Corse ‒ con la massima espressione delle performance stradali, declinandosi nella fascia “media” della cilindrata 800 in tre moto davvero uniche: F3, Dragster e Turismo Veloce . Una famiglia che diventa adesso ancora più sfrenata.

Tre moto e tre caratteri diversi

3 cilindri MV Agusta

F3, Dragster e Turismo Veloce

Saranno prodotte in edizione limitata: 200 esemplari la MV Agusta F3 e 300 sia la Dragster che la Turismo Veloce

, ma un unico motore, il prorompenteche sfodera le potenze più alte sul mercato in questa fascia di cilindrata: 148 CV. Ma aggiornando la gamma RC dei modelli, la Casa varesina ha messo mano anche al look, perché anche lʼocchio vuole la sua parte, e così ecco le livree speciali delle tre moto che evocano lʼuniverso racing., tutte recano la numerazione sulla piastra di sterzo e sono certificate da un attestato di autenticità.

E per chi cerca lʼesclusività assoluta, cʼè a disposizione anche il

racing kit (solo per F3 RC e Dragster RC), con scarico in titanio Akrapovic

F3 RC

, centralina, pedane, leve che trasformano la moto in una “pronto pista”. Considerando che la Dragster è una naked, un vero e proprio cambio dʼidentità, mentre per lacʼè un ulteriore balzo in avanti nel segno della sportività (quasi come la F3 RR ), con le ruote alleggerite del 10% e in grado di offrire unʼinerzia inferiore del 7%, per un peso davvero piuma di 165 chilogrammi.

Quanto alla

Turismo Veloce

Smart Clutch System

Rekluse

Prezzi: la nuova F3 RC costa 24.400 euro, la Dragster RC 23.700 euro e la Turismo Veloce RC 25.000 euro

, la sua ecletticità si esprime nel parabrezza maggiorato e nel rinnovato sensore del cambio elettronico. Confermato il raffinato, che MV Agusta ha sviluppato insieme ae che permette partenze lampo facendo a meno della leva frizione per fermarsi e ripartire, rendendo la guida ancora più facile e sportiva.