MV Agusta lancia la nuova superbike media F3 RR MY22

MV Agusta ha lanciato la nuova F3 RR MY22 , il top di gamma della serie F3 con motore 800, il cui unico obiettivo ‒ dichiara la Casa varesina ‒ è ottenere il miglior tempo sul giro. Nella fascia di cilindrata media, in effetti, la F3 RR è una vera dominatrice con i suoi 147 CV erogati dal motore 3 cilindri , esaltati poi dal peso della moto contenuto in soli 173 chilogrammi.

Lo sviluppo della nuova RR nasce in pista, dal prezioso know-how del Mondiale Moto2, dove il motore è però quasi un dettaglio, da accostare con sapienza alla ciclistica e allʼaerodinamica. La più sportiva delle F3 riesce perfettamente nellʼintento, grazie alla riprogettazione delle piastre telaio e in particolare dell’attacco del forcellone, che ha aumentato la rigidità torsionale e longitudinale della superbike, ottimizzando di conseguenza anche la precisione di guida e il feeling del pilota. Lʼopzionale kit con lo scarico Akrapovic in titanio, omologato per la circolazione stradale, eleva la potenza fino a 155 CV e fa scendere il peso della moto a 165 chilogrammi.

Il setting delle sospensioni è specifico per la F3 RR, come lo è anche il nuovo cerchio posteriore ottenuto mediante un innovativo processo di fusione. Ciò ha permesso di ridurre il peso del 7% e di conseguenza le inerzie del 10%, ma riducendo le masse non sospese ne ha beneficiato soprattutto la guidabilità della moto. Il motore da 798 cc Euro 5 ha poi le valvole in titanio e sfrutta la grande rapidità del cambio Quick-Shift EAS 3.0, la cui funzione bidirezionale rende più morbide e precise le cambiate sia a salire che in scalata.

La nuova RR vanta la piattaforma inerziale IMU sviluppata in Italia dalla milanese e-Novia in esclusiva per MV Agusta. Questa piattaforma “legge” gli angoli di piega e vi adatta tutti i controlli, dallʼABS Cornering fornito da Continental al Traction Control fino al Controllo dellʼimpennata. Tutto è gestito da un dashboard TFT da 5,5 pollici, connesso con gli smartphone Android e Apple e in grado di dialogare con l’app MVRide. In vendita con 3 anni di garanzia, la nuova F3 MY22 costa da 21.900 euro.