Le auto a guida autonoma che fanno errori umani e le auto cinesi che si prendono la Russia

Dal Web

Ma come errore umano?

autorobot

se lʼuomo può fare errori

la macchina automatizzata no

Duel

Steven Spielberg?

Christine

la macchina infernale

Stephen King

Automobili senza pilota

umane troppo umane

Cʼè qualcosa che non torna, che fa a pugni con la logica: che senso ha una macchina a guida autonoma, pensata per fare a meno del conducente e quindi degli errori che questi potrebbe commettere, se poi sempre un errore umano la fa marciare di notte a fari spenti? Così non se ne esce più, lʼerrore umano ci condannerà per sempre, anche se in giro vedremo tante diligenti, come quella di San Francisco che si è fermata allʼalt della polizia. Salvo poi scoprire, gli agenti, che dentro non cʼera nessuno! La questione è che, se il primo può causare incidenti, la seconda li evita tutti! Altrimenti capziose ricostruzioni di sinistri potrebbero rivelare che un uomo (sempre lui!) possa aver manomesso unʼauto a guida autonoma per causare un incidente, far danni o per commettere un delitto! E qui la realtà copierebbe con maggior banalità e minor fantasia lʼarte: non avevamo già visto queste cose in, il primo film diO in, il romanzo didivenuto un film di John Carpenter?

Dal Web

Se lʼOrso non cʼè

il Panda balla

guerra in Ucraina

settore automobilistico

la cui produzione è crollata del 60% a marzo in Russia

prezzi delle automobili, cresciuti del 40%

Great Wall

Haval

Salviamo il Panda

ma solo quello del WWF

! ‒ Stufi di gatti e topi? Ecco il nuovo proverbio aggiornato alla famiglia degli ursidi, più moderno e in sintonia con i tempi. Con la, lʼOrso russo si scopre sanzionato e in difficoltà, così il Panda cinese se ne approfitta. Lʼesempio calza a pennello se si guarda al. Le fabbriche straniere continuano a tener chiusi i loro stabilimenti, pure la russa Avtovaz (che è controllata da Renault), e inoltre i componenti dallʼestero non arrivano. Non parliamo poi dei, così le stime di vendite auto in Russia nel 2022 parlano di volumi al 50% rispetto al 2021. Tutti in malora quindi? No, le Case cinesi no! Il gruppo, che assembla in Russia le, ha aumentato a marzo la produzione del 50% e gli approvvigionamenti dalla Cina arrivano regolari. Se qualcuno chiedesse: qui prodest bellum? ‒ a chi giova la guerra ‒ beh avrà una risposta facile facile da dare.

Dal Web

E-bike

lʼexploit dellʼexport italiano

Ancma

1.975.000 le biciclette vendute

ebike crescono del 25%

con lʼexport che fa “exploit”: +56%

Pedala Italia

con lʼaiutino ma pedala

‒ Bonus bici e un desiderio di mobilità post-covid che eviti i mezzi pubblici continuano a far bene al mercato italiano delle due ruote. Nel 2021 lʼ‒ Associazione nazionale Ciclo Motociclo Accessori ‒ ha reso noto che sono, di cui 295 mila elettriche e 1.680.000 tradizionali. Un bis del 2020, quando la soglia dei due milioni fu persino superata. La produzione aumenta del 7%, oltre 3,2 milioni di bici nel 2021, ma lele ebike italiane che finiscono allʼestero, per un valore di 418 milioni di euro. Se guardiamo allʼexport di parti e componenti bisogna aggiungere altri 528 milioni di euro (+36%). Quasi quasi sorge un dubbio: chissà che boom se ci fossero da noi più piste ciclabili…