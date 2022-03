Caro benzina, la scossa delle Gigafactory e il Cavallino dal cilindro

Dal Web

Renault-AvtoVaz invece ha 45 mila addetti

lʼeconomia è la prosecuzione della politica con altri mezzi

Chapeau monsieur Lucà

è lʼunico costruttore straniero, insieme a, a produrre volumi ingenti di veicoli (400/500 mila lʼanno), e non certo per esportarli ma per il mercato interno russo. Per gli altri è stato più semplice: Volkswagen, Mercedes, Bmw, Stellantis producono volumi minimi e hanno sospeso i commerci, roba che se finisse la guerra, tutto tornerebbe subito come prima.e la sospensione gli costerà questʼanno un punto di margine operativo (dal 4 al 3%). Un prezzo che il manager italiano ha scelto di pagare per ragioni non finanziarie e dimostrando, con una molto libera interpretazione di Von Clausewitz, che. Un monito per dire anche che il materialismo spiega sì molto, ma non tutto della Storia.

La benzina è calata, il gasolio pure. Ce ne siamo accorti tutti martedì sera, uno zac deciso ai prezzi alla pompa. Lʼ accisa mobile introdotta dal governo Draghi funziona, lʼErario perderà un miliardo di euro ma lʼextra gettito da IVA gli aveva regalato in pochi giorni oltre 200 milioni. Tra un mese poi la misura rientrerà, si spera anche la guerra in Ucraina, e di accise si tornerà a parlare con le prossime, future crisi. Sì perché

le crisi petrolifere sono una costante degli ultimi 50 anni

Club di Roma

fare qualcosa

Mondo

scusa il ritardo

, il primo shock a metà anni 70 è ancora presente nella memoria dei nostri padri: le domeniche a piedi, le targhe alterne, le città che spegnevano i lampioni e la Rai che spegneva la TV alle 23 (cʼera solo lei allʼepoca). Ilche ammoniva il mondo sullʼesaurimento dei carburanti fossili. Poi ci sono state altre crisi, il Medio Oriente in fibrillazione, altre guerre. Insomma, è il momento di! Non è che la via dʼuscita ‒ la butto lì giusto per dire la mia ‒ è quella di rendersi meno dipendenti dal petrolio? Lʼeconomia dellʼidrogeno, le fonti dʼenergia rinnovabili, lʼauto elettrica, qualcuno ci ha mai pensato? Sìì. Ah beh, prendo atto!

Lʼauto elettrica fa passi da… Gigante

Gigafactory

Tesla

Brandeburgo

Volkswagen

Valencia

Seat

Stellantis che a Termoli

Gigafactory da 120 GWh

Automotive Cells Company

Mercedes-Benz

‒ Da Berlino a Valencia, via Termoli. Non per ingigantire i fatti (vecchio vizio del giornalismo), ma il futuro della mobilità elettrica passa per qualcosa di davvero grande: la produzione di gigabyte. Dove si producono? Nelle, le nuove entità industriali che daranno respiro a molti territori. Soltanto questa settimana si annoverano tre notizie di rilievo: primache nel, a pochi chilometri da Berlino, ha inaugurato uno stabilimento con 12.000 lavoratori per produrre batterie, motori elettrici e mezzo milione di Model Y (a pieno regime). Un colosso con capacità fino a 50 GWh lʼanno e una sfida ai tedeschi a casa loro. Per rispondereè scesa in Spagna, a, annunciando conuna Gigafactory da 40 GWh. Vi saranno investiti 7 miliardi di euro e impiegati 3.000 addetti, apertura prevista nel 2026. E poi cʼè lʼItalia, con, in Molise, insedierà la sua futura! Lo farà con la società(ACC) e un nuovo intrigante partner,, oltre al colosso dellʼenergia TotalEnergies/Saft. Insomma, prepariamo i cavi e aggiorniamo i contatori: a breve guideremo tutti le “gigacars”.

Doppietta e Tripletta

pole position, vittoria in gara e giro più veloce

hat trick

estrarre il coniglio dal cilindro

Vincere aiuta a vincere

Alfa Romeo

Maserati

Grecale

Ferrari

Purosangue

Il cavallino dal cilindro