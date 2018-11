21 novembre 2018 07:50 Lamborghini Urus ST-X Concept e SC18 Alston Le nuove idee della Squadra Corse del Toro

Far ribollire di rabbia il toro e gettarlo nellʼarena! Immagine retorica che si addice bene a Lamborghini, che ha sviluppato due modelli straripanti per farle correre in pista: Urus ST-X Concept e SC18 Alston. Il primo è il super SUV da competizione, che gareggerà nel 2020 in un campionato monomarca dal format inedito. Il secondo è una spettacolare super Huracan sviluppata sula base dei campionati Super Trofeo e GT3.

In entrambi i modelli cʼè di mezzo Lamborghini Squadra Corse, la divisione racing della Casa del Toro, con il Centro Stile Lamborghini che ci ha messo del suo per dare un tocco alle due strabilianti vetture. La livrea verde con il cofano in fibra di carbonio a vista, ad esempio, caratterizza il look di Urus ST-X Concept, che ha pure l’ala posteriore, gli scarichi racing laterali e i cerchi in lega d’alluminio da 21 pollici che montano pneumatici Pirelli. Un design funzionale alle esigenze del nuovo campionato, viste anche le prese d’aria maggiorate che servono a ottimizzare il raffreddamento del motore 8 cilindri a V biturbo da 650 CV di potenza e 850 Nm di coppia massima.

Lamborghini SC18 Alston è invece una one-off, cioè un modello unico che la Squadra Corse ha realizzato insieme al cliente. Ha lʼaerodinamica spettacolare con una grande ala in carbonio a tre regolazioni meccaniche, ma anche le prese d’aria in stile Huracán GT3 EVO. Il colore della carrozzeria carbonio grigio Daytona presenta dettagli a vista e serigrafie rosse, mentre i cerchi sono da 20 pollici davanti e da 21” dietro e montano pneumatici Pirelli P Zero Corsa sviluppati ad hoc. È unʼauto pensata per la pista, ma omologata comunque per la strada e si fa notare anche per l’abitacolo con rivestimenti in Alcantara nero Ade, su cui spicca il cross-stiching in rosso Ala, e i sedili a guscio in fibra di carbonio.