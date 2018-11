Lamborghini Urus, Avventura in Islanda

Urus è il super Suv della Casa del Toro, un crossover dalle prestazioni formidabili che, però, non rinuncia alla robustezza di una trazione integrale in grado di affrontare ogni tipo di terreno. E lʼIslanda è il luogo adatto per mettersi alla prova, con le raffiche di vento e pioggia e anche la neve a scompaginare i programmi di marcia, ma anche il sole a far capolino ogni tanto, breve comʼè in questa stagione dalle notti lunghe. Lamborghini Urus è arrivata fino alla famosa Laguna Blu, lʼarea geotermale alimentata dallʼimpianto geotermico di Svartsengi, dove le piscine termali di acqua calda creano bellissimi laghetti color azzurro intenso. E poi giù verso scogliere e fino al grande ghiacciaio di Vatnajokull.