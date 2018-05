6 maggio 2018 08:30 La passeggiata romana di Lamborghini Urus Eccezionale dinamica di marcia

La novità è nello stile, in quellʼaspetto che… non ti aspetti, e scusate il gioco di parole. Ma che Lamborghini facesse un Suv, fino a qualche anno fa, sembrava uno scherzo. E invece eccolo Urus nella sua passeggiata romana, maestoso a dinamico, approdato nella Città Eterna dopo aver affrontato un tour in giro per il mondo per farsi conoscere e apprezzare.

Non cʼè dubbio, il primo Suv della Lamborghini è unʼauto affascinante, che sa come catturare lʼocchio e colpire i cuori. Merito della sua doppia anima: supersportiva da un lato e funzionalità dallʼaltro. Tradizionale la prima, innovativa la seconda, ma unite perché anche sotto le sembianze di un Suv, una Lambo è sempre una Lambo! E Urus supera i 300 km/h di velocità massima e scatta da 0 a 100 km/h in soli 3,6 secondi, grazie alla sua impressionante coppia massima di 850 Nm. Il motore del super Suv è un 8 cilindri biturbo di cilindrata 4.0, che eroga 650 CV e ciò ne fa il Suv più potente del mondo. Una motorizzazione che non rinuncia al comfort di un cambio automatico a 8 rapporti, e ciò va in sintonia con la carrozzeria.

LʼANIMA di Urus è una sigla: Adaptive Network Intelligent Management. È il sistema di gestione elettronica della dinamica di guida, che include la trazione integrale con 4 ruote sterzanti, la ripartizione della coppia posteriore attiva, le sospensioni pneumatiche adattive con ammortizzatori attivi e i freni carboceramici. Le modalità di marcia sono tre su strada e tre in fuoristrada: Strada, Sport e Corsa le prime; Neve, Terra e Sabbia per lʼoffroad. Più una settima modalità EGO che consente di ridefinire le dinamiche del Suv in base alle proprie preferenze. In Italia la Lamborghini Urus costa a partire da 168.852 euro, ma attenzione, IVA e messa su strada non sono comprese.