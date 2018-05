Alcantara veste Lamborghini Squadra Corse

La griffe Alcantara per le supersportive che partecipano al campionato monomarca Lamborghini Squadra Corse . Le meravigliose vetture che gareggiano nel Lamborghini Super Trofeo , alla 10° edizione, sono allestite con rivestimenti interni in carbonio e, appunto, Alcantara. Due elementi fondamentali in gara nel permettere la riduzione dei pesi e la giusta traspirabilità dei sedili.

Una partnership quella con la Casa del Toro che va al di là dei contenuti tecnici, nello specifico la fornitura dei rivestimenti interni, perché coinvolge anche l’area Hospitality nei circuiti dove si svolge il campionato, con unʼapposita area Lounge Alcantara. Qui sono accolti gli ospiti e gli stessi piloti, un ambiente esclusivo raffinato, che trasmette i valori più puri dellʼitalianità, sia per lo stile sartoriale che per la tecnologia del materiale, un brevetto esclusivo dellʼazienda umbra. Per arredare la Lounge, Alcantara ha studiato complementi di arredo caratterizzati da linee squadrate, che riprendono il design delle Lamborghini in gara, e con poltrone e divani tinteggiati di un color Grigio Ice rilassante, cui sono abbinati pouf e cuscini Grigio Pearl con un pattern che riprende gli interni delle Lamborghini.