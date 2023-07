Lamborghini Urus by Mansory

Se si guarda solamente in foto si potrebbe pensare che è tutta “apparenza” e che il massimo dello sforzo sia stato fatto per mettere su questo effetto scenico, grazie a un body kit estetico condito con una tinta molto particolare.

La mano di Mansory si riconosce Il tuner tedesco non cambia rotta e trasforma la Lamborghini Urus in un superSuv molto speciale, grazie a un kit estetico che non fatica ad attirare l’attenzione, soprattutto per merito di una tinta esclusiva che regala alla Urus una colorazione che riprende una tonalità a metà tra l’oro e il bronzo, impreziosita da superfici in fibra di carbonio. Per Mansory questa versione prende il nome di Venatus.



I particolari della Lamborghini Urus Venatus Certo, ci vuole coraggio per decidere di trasformare una Lamborghini Urus...intanto perché vuol dire che la stessa non soddisfa abbastanza l’esclusività, poi perché bisogna saperlo fare e...bisogna saperlo fare con gusto e maestria. Mansory non è certo l’ultimo arrivato, per cui il primo lavoro della trasformazione ha previsto l’utilizzo di nuovi cerchi in lega da 24” forgiati, mentre la carrozzeria è stata lavorata con dei passaruota in tinta con il resto della Venatus, dotata a sua volta di uno scarico posteriore triangolare. Quando si entra in abitacolo ci si trova avvolti da un pregiato rivestimento di pelle bianca che in prossimità del cruscotto e dei pannelli porta incontra inserti in vera fibra di carbonio.