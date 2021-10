La Fiat elettrica Nuova 500 eletta “Auto Europa 2022”

Protagonista della mobilità del futuro. Perché elettrica e a emissioni zero, perché piccola e perfettamente a suo agio in città, perché è un monumento di stile. La Nuova 500 è stata eletta “Auto Europa 2022” dallʼUnione Italiana Giornalisti Auto (Uiga), ha sbaragliato la concorrenza composta da 7 finaliste e succede alla Peugeot 2008 , nel segno della continuità Stellantis .

Unʼedizione davvero particolare quella che si è conclusa ieri sera a Torino, nella suggestiva cornice della Nuvola Lavazza, dopo che i lavori dellʼUiga si erano svolti perlopiù a Villa Rey, sede dellʼASI, Automotoclub Storico Italiano. Perché le finaliste hanno affrontato il terribile anno della pandemia e del crollo di vendite sui mercati, e per lʼattribuzione del premio era previsto il debutto commerciale delle auto tra il primo settembre 2020 e il 31 agosto 2021. I criteri per lʼassegnazione del titolo sono quelli della produzione e vendita in Europa, con valutazione del design, comfort, dinamicità e completezza della gamma.

La Nuova 500 ha battuto il Suv elettrico Audi Q4 e-tron e poi la BMW Serie 4, il Suv sportivo Cupra Formentor, la nuova Dacia Sandero, le nuove generazioni di Hyundai Tucson e Nissan Qashqai. Con questʼedizione, il premio “Auto Europa” ha celebrato i 35 anni dalla nascita e a votare non sono stati questʼanno soltanto i giornalisti specializzati del settore automotive, ma anche una giuria popolare di appassionati e opinion leader del Paese. Per Fiat si tratta dellʼottava volta che conquista il riconoscimento.

In collaborazione con ASI sono poi stati assegnati tre riconoscimenti speciali ad altrettante vetture vincitrici nelle precedenti edizioni: la leggendaria Audi 80, prima vincitrice del titolo nel 1987, è stata premiata per il design; la Citroen XM disegnata da Bertone vinse nel 1990 ed è stata premiata per lʼoriginalità del progetto; infine lʼAlfa Romeo 156 vincitrice dellʼedizione 1998 è stata premiata per le prestazioni.

ALBO D’ORO - Premio Auto Europa

1987 Audi 80

1988 Alfa Romeo 164

1989 Fiat Tipo

1990 Citroën XM

1991 Nissan Primera

1992 Citroën ZX

1993 Fiat Cinquecento

1994 Citroën Xantia

1995 Fiat Punto

1996 Fiat Bravo/Brava

1997 Audi A3

1998 Alfa Romeo 156

1999 Alfa Romeo 166

2000 Jaguar S-Type

2001 Citroën Xsara Picasso

2002 Citroën C5

2003 Citroën C3

2004 Fiat Panda

2005 Citroën C4

2006 Fiat Grande Punto

2007 Peugeot 207

2008 Fiat 500

2009 Alfa Romeo MiTo

2010 Peugeot 3008

2011 Alfa Romeo Giulietta

2012 Citroën DS4

2013 Peugeot 208

2014 Peugeot 2008

2015 Peugeot 308

2016 DS5

2017 Alfa Romeo Giulia

2018 Citroën C3

2019 DS 7 Crossback

2020 Renault Clio

2021 Peugeot Nuova 2008

2022 Nuova 500