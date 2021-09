Peugeot 2008, il B-Suv per chi ama la guida facile e pulita

Le chiamano crossover , mettono insieme le doti di più tipologie di auto e sono molto amate oggi dal mercato. Soprattutto sono le auto ideali per le gite fuoriporta, per il weekend spensierato: più grandi delle utilitarie e delle medie di segmento B e C, ma non troppo ingombranti come invece una Station Wagon o un Suv. Una delle “reginette” è senza dubbio la Peugeot 2008, seconda generazione , nettamente ingrandita rispetto alla prima serie e con un bel bagaglio di tecnologie in più, in primis la trazione elettrica.

Il modello con cui siamo andati in Umbria, alla scoperta di Narni e delle gole del Nera, ha però un convenzionale motore benzina, molto parco nei consumi e fruibile in ogni contesto. Il primo impatto è cittadino. Il centro storico di Narni, delizioso, è fatto di viuzze e vicoli in cui il timore è di non riuscire a passare, spesso svoltando a gomito attorno a palazzi storici e per di più salendo poi verso il colle. Ammettiamo: abbiamo un poʼ paura di far danni nel borgo (e alla nostra 2008), ma lʼagilità con cui si muove tra le vie strette ci fa capire come lʼitinerario non è stato scelto in modo casuale da Peugeot, che mira a farci apprezzare la compattezza e la maneggevolezza del suo B-Suv, lungo 4,3 metri.

Raggiunta la Rocca Albornoziana (il punto più alto della città), si scende verso la più comoda via Flaminia, seguendo il fondovalle del fiume Nera. Qui la guida è davvero facile, pulita, precisa in ogni tornante. Il banco di prova delle viuzze precedenti è servito a fare lʼocchio. Lʼimpressione è che la nuova 2008 sia lʼinterpretazione riuscita di unʼesperienza di guida istintiva, facile, accomodante, che le permette di soddisfare ogni esigenza: ottima per le donne con più esigenze e per chi fa un uso perlopiù cittadino, buona viaggiatrice su percorsi medio-lunghi, perfetta in gita. Ha le dimensioni ideali, confezionate con uno stile unico.

Allʼinterno gli occhi sono catturati dal nuovo Peugeot i-Cockpit 3D, che rivoluziona il concetto classico del posto guida. Lʼergonomia è impeccabile, il volante compatto è più facile da gestire e il grande touch-screen HD a centro plancia da 10 pollici (optional) è a portata di mano e di sguardo. A disposizione dei passeggeri ci sono ben 4 prese Usb e la connettività è ampiamente assicurata per tutti, mentre le dotazioni di sicurezza (ADAS) derivano dai modelli Peugeot di segmento superiore.

Infinita la gamma offerta sul mercato italiano, con tre motorizzazioni benzina turbo da 100, 130 e 155 CV e due diesel da 110 e 130 CV. Addirittura 6 gli allestimenti fra cui scegliere, tre base e tre pacchetti di arricchimento. I prezzi partono da 22.200 euro, per un rapporto qualità/prezzo davvero dʼeccellenza. Poi cʼè lʼelettrica e-2008, per lei si parte da 38.750 euro (ma gli incentivi sono esclusi).