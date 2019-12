Jump by Uber, a Roma già 100 mila accessi!

Un bel “balzo” quello che Roma fa fare a Jump by Uber . È grazie alla capitale italiana infatti se il servizio di sharing di e-bike e monopattini elettrici ha superato la soglia dei 500.000 utilizzatori in Europa. Jump by Uber è sbarcata a Roma soltanto il 21 ottobre scorso, ma in meno di due mesi ha già raggiunto le 100.000 corse. In nessuna città si è raggiunto questo volume in così poco tempo.

LʼEuropa però si conferma come continente fertile alle nuove forme della mobilità. Sarà anche il “vecchio” continente, ma i suoi giovani guardano avanti e così, in appena 8 mesi (il debutto è avvenuto a Lisbona), Jump by Uber ha registrato oltre 5 milioni di noleggi bici e monopattini, per un totale di 14 milioni di chilometri percorsi nelle 10 città dovʼè presente. La sharing mobility è particolarmente forte a Parigi, dove i noleggi sono stati circa due milioni, e a Berlino dove si è raggiunta la soglia del primo milione.

A Roma, dove non ci sono i monopattini ma soltanto 2.500 biciclette elettriche da condividere, i 100 mila utenti hanno finora percorso 223.000 chilometri. La cosa bella è che la bici a noleggio piace anche ai turisti, che rappresentano il 27% degli utenti. Il costo è particolarmente contenuto: 50 centesimi di euro per sbloccare la bici e poi 20 centesimi al minuto. La distanza media percorsa nella capitale è pari a 2,2 km, ma cʼè anche chi usa la e-bike per lunghe distanze, tanto che il viaggio più lungo è stato di ben 28 chilometri!

Le bici e i monopattini elettrici Jump sono al momento disponibili in queste 10 città: Berlino, Bruxelles, Lisbona, Londra, Madrid, Malaga, Monaco di Baviera, Parigi, Roma e Rotterdam. Grazie ai dati rilevati dallʼapp (tutte le modalità di sblocco e utilizzo si svolgono via app), si ottengono dati interessanti, come la fine dell’orario lavorativo nelle diverse città: dalle 6 alle 7 a Berlino, Lisbona e Londra, dalle 7 alle 8 a Parigi, dalle 5 alle 6 a Bruxelles.