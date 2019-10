Jump, il bike sharing di Uber sbarca a Roma

Le ebike Uber Jump a Roma 1 di 21 2 di 21 3 di 21 4 di 21 5 di 21 6 di 21 7 di 21 8 di 21 9 di 21 10 di 21 11 di 21 12 di 21 13 di 21 14 di 21 15 di 21 16 di 21 17 di 21 18 di 21 19 di 21 20 di 21 21 di 21 leggi dopo slideshow ingrandisci

Il bike sharing di Uber Jump è analogo a quello offerto da altri vettori, ma certo il nome del colosso di noleggio taxi pesa sul settore. Anche perché le biciclette Jump sono particolari, dotate di tecnologia “lock to” integrata e dispongono di rilevatore GPS. Le e-bike del servizio hanno il telaio in alluminio e i freni a disco e possono spingere fino a 25 km/h, così da offrire unʼalternativa niente male agli spostamenti in auto nel centro storico della Capitale. Lʼarea coperta dal servizio è pari a 57 km quadrati, oltre alle zone del centro ci sono anche quelle più esterne dellʼEur, quartiere Coppedè, Monteverde Nuovo e Fleming.

Ma come funziona Uber Jump? Per gli utenti del servizio taxi sarà molto facile ripetere modalità già note. Tutto inizia con lʼapp di Uber, che permette agli utenti registrati di trovare e sbloccare la bicicletta Jump. Raggiunta la bici, occorre fare la scansione del QR code per sbloccarla. A che prezzo? Lo sblocco della bici costa 50 centesimi di euro e poi 20 centesimi al minuto per lʼuso. Diciamo che una bella passeggiata di mezzʼora in bici a pedalata assistita per le vie di Roma costa 6,50 euro.

Nato nel 2017 in Usa, Uber Jump si è esteso a 13 città degli Usa e 8 europee. Tra le caratteristiche delle e-bike, la batteria estraibile, il display e pannello di controllo con supporto per smartphone, il lucchetto con cavo integrato e retrattile, per un fissaggio sicuro (e responsabile) nelle rastrelliere sparse per la città.