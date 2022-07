Jeep Compass 4xe plug-in e mild e-Hybrid S

La varietà dellʼofferta è perciò essenziale per percorrere la strada dellʼelettrificazione e seguire il programma “ Fit for 55 ” dellʼUE che, dal 2035, impone lo stop ai motori endotermici. Una strada che Jeep bazzica da tempo, tanto che con iibridi plug-in e glimild ha conquistato la leadership in Italia, dove oggi è il 6° marchio più venduto.

Tgcom24 ha provato Jeep Compass nella versione ibrida plug-in 4xe e in quella mild hybrid non ricaricabile e-Hybrid

lʼanno prossimo la prima Jeep 100% elettrica

. Due abitudini di guida diverse, ma tanta sostanza comune fra loro. Ricordando come la vettura sia la più venduta segmento C in Italia, la prima in assoluto fra i veicoli alla spina dopo il primo semestre 2022, una soddisfazione per Jeep che archivia la prima metà dellʼanno da leader nel segmento LEV (elettriche e ibride plug-in). Insomma, sta a ognuno individuare la forma di “transizione” che predilige, sapendo che in casa Jeep ci sono varie soluzioni elettrificate. Entro fine anno arriverà anche la Grand Cherokee 4xe (ci sono già Renegade e Wrangler) e, proprio su base Compass.

significa armarsi di cavo e colonnina (Jeep ancora offre la Wallbox domestica) e avventurarsi in una nuova modalità di guida che, soprattutto in città, dà i suoi frutti. Sì perché è in città piane come la Torino della nostra prova che, per tanti italiani è più che sufficiente per il loro uso quotidiano. Il resto lo fa il leggero(ma cʼè anche da 180 CV), semmai la batteria smettesse di alimentare lʼunità elettrica da 45 kW (60 CV aggiuntivi). Quel che ci piace del Compass alla spina è la brillantezza in risposta: 270 Nm di coppia massima ma già tutti pronti a 1.800 giri!

Si viaggia nel comfort, in totale sicurezza e non manca

. Certo qui siamo nellʼambito degli Urban Suv, cʼè il Wrangler o i fuoristrada più grandi a regalare emozioni “altre”, ma la varietà dellʼofferta è appunto uno dei punti di forza di Jeep oggi. Perciò cʼè anche la, che anche abbiamo provato e davvero easy, a suo agio sempre e ovunque, anche negli sterrati testati fuori città. Qui Compass adotta un motore a benzina leggermente più grande, il, che integra un motore elettrico da 48 Volt e 15 kW (20 CV e 55 Nm di coppia in più). Il plus è nel cambio, il nuovo doppia frizione a 7 rapporti, contro i 6 di Compass 4xe.

La batteria da 48 Volt raffreddata ad acqua include un convertitore CC/CC da 48 a 12 Volt, e un Belt Starter Generator che ottimizza i regimi a bassa velocità. In soldoni,

l’efficienza aumenta ‒ 15% di minori consumi rispetto al pari motore non ibrido ‒ e non si deve ricaricare la batteria

l’Intelligent Brake System aumenta la funzione Autorecharge di frenata rigenerativa mista

. Una soluzione valida anche perché Compass e-Hybrid trasmette il moto alle ruote anche quando il motore a combustione è spento, quindi allʼavviamento (Silent Start) e alla basse andature, e inoltre, che massimizza in fase di decelerazione il recupero dell’energia cinetica (e-Coasting). Quando poi si è fermi nel traffico, si attiva lʼe-Queuing, cioè lo stop & go elettrico, mentre lʼe-Parking esegue le manovre di parcheggio in modalità elettrica.

Gli interni dei modelli provati sono già centrati sul nuovo know-how, con i parametri di guida ibrida controllati dal guidatore attraverso le

sul display dellʼinfotainment da 10,1 pollici. Il sistemaintegra gli smartphone Apple e Android tramite l’app e la nostra Jeep Compass ha anche gli aggiornamenti da remoto OTA (che Renegade non ha ancora) e, con il My Wi-Fi opzionale che permette di connettere simultaneamente fino a 8 device.

Prezzi: Jeep Compass 4xe beneficia di 4.000 euro dʼincentivi in caso di rottamazione e parte così da 37.300 euro

e-Hybrid con cambio DCT costa 29.900 euro

. La versione Longitude è offerta con rate mensili da 299 Euro e lʼEasy Wallbox. Jeep Compass Longitudecon incentivi rottamazione e formula JEEP Excellence, oppure è offerta a 249 Euro al mese per 4 anni/160.000 chilometri.